Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel-Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmesinden rahatsız Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Özgür Özel ile yaptığı görüşmeye Kemal Kılıçdaroğlu cephesinden tepki gelmişti. Bugün yapılan iade-i ziyaretteki samimi hava, siyasette normalleşmeyi istemeyenleri rahatsız etti.

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ensonhaber.com

Siyasette normalleşme süreci, kaldığı yerden devam ediyor.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 104. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen resepsiyonda atılan ilk adım, meyvesini vermeye başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Özgür Özel burada kısa bir görüşme yaptı.

Daha sonra randevulaşan iki isim, ilk olarak 2 Mayıs'ta AK Parti Genel Merkezi'nde bir araya geldi.

Kılıçdaroğlu görüşmeye tepki gösterdi

Görüşmeyle birlikte eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan tepki de gecikmedi.

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından Erdoğan-Özel görüşmesine ilişkin 'Sarayla müzakere edilmez, mücadele edilir' ifadelerini kullandı.

Daha sonra paylaşımını görüşmeye tepki niteliğinde bir şiirle sürdüren Kılıçdaroğlu'nun ifadeleri, siyasetin yoğun gündeminde ses getirdi.

"Müzakere değil, mücadele"

Kılıçdaroğlu, mesajında şu ifadeleri kullandı:

Milyonlarca çocuğumuzun beslenme ve eğitim sıkıntısı çektiği,

Milyonlarca gencimizin, bırakın gençliğini yaşamayı, henüz ülkesinde deniz yüzü bile göremediği,

Milyonlarca anne, babanın geçim sıkıntısı içerisinde depresyona girdiği,

Milyonlarca emeklimizin ay sonunu getiremediği, torunlarına bile mahçup olduğu,

Milyonlarca sığınmacının ülkemizin demografik yapısını bozacak şekilde tehlike teşkil ettiği,

Doların 30 liranın üstünde olduğu, bir kuru ekmeğin 10 lira olduğu,

İcra dosyalarını istifleyebilmek için ek binaların kiralandığı bir ülkede;



Bu düzenin kurucusu sarayla müzakere edilmez, mücadele edilir..!



Sayın Adnan Yücel'in şiirinde de dediği gibi;



Saraylar saltanatlar çöker

kan susar bir gün

zulüm biter.

Menekşeler de açılır üstümüzde

leylaklar da güler.

Bugünlerden geriye,

bir yarına gidenler kalır

bir de yarınlar için direnenler...

Gözler ikinci görüşmeye çevrildi

Yaşananların ardından gözler, ikinci görüşme için sözleşen iki ismin ne zaman bir araya geleceğine çevrildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün CHP Genel Merkezi'ne gelerek iade-i ziyarette bulundu.

Erdoğan, CHP Genel Merkezi'nin girişinde Özgür Özel ve Namık Tan tarafından karşılandı.

İki ismin buluşması oldukça samimi bir havada başladı.

Özel karşıladı: Oldukça samimi bir havada başladı

Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Önden siz buyurun' diyerek jest yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da Özel'e teşekkür ederek CHP Genel Merkezi'ne doğru yöneldi.

Ortaya çıkan bu samimi hava ise Erdoğan-Özel görüşmesine karşı olanları rahatsız etti.

Siyasette normalleşmeyi istemeyenlerin rahatsız olduğu anlar objektiflere böyle yansıdı.