Kemal Kılıçdaroğlu: Sırtımdaki hançerlerle seçime girmek zorunda kaldım CHP 38. Olağan Kurultayı, "İkinci Yüzyılda Demokrasi ve Birlik Kurultayı" sloganıyla bugün Ankara’da başladı. Kurultayda konuşan Kemal Kılıçdaroğlu, 6'lı masada yaşanan krizlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

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ensonhaber.com

Seçimden bu yana değişim rüzgarının estiği CHP, bugün Ankara'da kurultayını yapıyor...

Değişim şarkılarının söylendiği ancak beklenilen değişimin bir türlü yaşanmadığı CHP'de, kurultayın sloganı ise “İkinci Yüzyılda Demokrasi ve Birlik Kurultayı” oldu.

Bu slogan ile başlayan kurultayda divan başkanlığını Ekrem İmamoğlu yaptı.

İmamoğlu'nun açılış konuşmasının ardından kürsüye çıkan Kemal Kılıçdaroğlu, konuşmasında 6'lı masa üyelerine değindi.

6'lı masada yaşanan ayrılıklara değinen Kılıçdaroğlu, "Sırtımdaki hançerlerle seçime girmek zorunda kaldım." dedi.

Kılıçdaroğlu'nun masadan kalkan başta Meral Akşener olmak üzere 6'lı masaya olan sözlerinin devamı ise şu şekilde;

"Biz 6 lider, tarihin bize getirdiği sorumluluğu yapmak zorundayız"

6 lider oturduk. bu tabloyu kısmen anlattım ve kendilerine şunu söyledim; Ülkede demokrasi yok. Bir sorunlar yumağı haline geldi. Biz 6 lider tarihin bize getirdiği sorumluluğu yapmak zorundayız.

"İş cumhurbaşkanlığı adaylığına gelince masadan kalkmalar.."

Uzun uzun anlattım. 6 parti bir araya geldik. Ülkeyi nasıl yöneteceğimiz için oturduk çalıştık. Ortak mutabakat metni hazırladık ve halkımızla paylaştık. Güçlendirilmiş parlementer sistem için çalışmalar yaptık. İş, cumhurbaşkanlığı adaylığının seçilmesine gelince masadan kalkmalar ve masaya geri dönmeler geldi. Sırtımdaki hançerlerle seçime girmek zorunda kaldım.

"İhanet gördük ama yılmadık"

Usta Nazım'ın dediği gibi ateşi ve ihaneti gördük ama yılmadık, yıkılmadık. Yapılan bütün kumpaslara, yalana dolana rağmen, çalıştık, yılmadık, yıkılmadık asla ve asla boyun eğmedik. Yolu doğru olanın yükü ağır olur, hançerle beraber yükümüz ağırdı. Beni asıl üzen sırtımdaki yük değil sırtımdaki hançerlerdi. Seçim bitti, kazanamadık.

"Asla yan yana gelemez denilen insanlarla yan yana geldim"