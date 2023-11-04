Seçimden bu yana değişim rüzgarının estiği CHP, bugün Ankara'da kurultayını yapıyor...
Değişim şarkılarının söylendiği ancak beklenilen değişimin bir türlü yaşanmadığı CHP'de, kurultayın sloganı ise “İkinci Yüzyılda Demokrasi ve Birlik Kurultayı” oldu.
Bu slogan ile başlayan kurultayda divan başkanlığını Ekrem İmamoğlu yaptı.
İmamoğlu'nun açılış konuşmasının ardından kürsüye çıkan Kemal Kılıçdaroğlu, konuşmasında 6'lı masa üyelerine değindi.
6'lı masada yaşanan ayrılıklara değinen Kılıçdaroğlu, "Sırtımdaki hançerlerle seçime girmek zorunda kaldım." dedi.
Kılıçdaroğlu'nun masadan kalkan başta Meral Akşener olmak üzere 6'lı masaya olan sözlerinin devamı ise şu şekilde;
"Biz 6 lider, tarihin bize getirdiği sorumluluğu yapmak zorundayız"
6 lider oturduk. bu tabloyu kısmen anlattım ve kendilerine şunu söyledim; Ülkede demokrasi yok. Bir sorunlar yumağı haline geldi. Biz 6 lider tarihin bize getirdiği sorumluluğu yapmak zorundayız.
"İş cumhurbaşkanlığı adaylığına gelince masadan kalkmalar.."
Uzun uzun anlattım. 6 parti bir araya geldik. Ülkeyi nasıl yöneteceğimiz için oturduk çalıştık. Ortak mutabakat metni hazırladık ve halkımızla paylaştık. Güçlendirilmiş parlementer sistem için çalışmalar yaptık. İş, cumhurbaşkanlığı adaylığının seçilmesine gelince masadan kalkmalar ve masaya geri dönmeler geldi. Sırtımdaki hançerlerle seçime girmek zorunda kaldım.
"İhanet gördük ama yılmadık"
Usta Nazım'ın dediği gibi ateşi ve ihaneti gördük ama yılmadık, yıkılmadık. Yapılan bütün kumpaslara, yalana dolana rağmen, çalıştık, yılmadık, yıkılmadık asla ve asla boyun eğmedik. Yolu doğru olanın yükü ağır olur, hançerle beraber yükümüz ağırdı. Beni asıl üzen sırtımdaki yük değil sırtımdaki hançerlerdi. Seçim bitti, kazanamadık.
"Asla yan yana gelemez denilen insanlarla yan yana geldim"
Daha nefes alamadan değişim söylemleri başladı. Değişim söylemlerini dillendirenler uzun süredir değişmeyenlerdi. Ama seçimden sonra ilk işim onları değiştirmek oldu. Hayatın kendisi değişir zaten. İlk değişimi, 2019, en büyük değişimi yaşayan parti CHP'dir.
En büyük değişimi yaşayan parti CHP'dir. Örneğin ne diyolardı? Bu cehape varya, Sivas'ın ötesine gidemiyordu diyorlardı. Peki bugün, bugün oralardan milletvekili çıkardık. Hangi değişimden söz ediyorsunuz? Girilemeyen yerlere girdik. CHP Türkiye coğrafyasının her yerinde konuştu, tartıştı. Değişimin içinde olanlar değişimi fark edemezler.
Asla yan yana gelemez dedikleri insanlarla yan yana geldim, kucaklaştım. Dilimizi değiştirmek zorundaydım. Biz sadece muhalefet eden bir parti görünümündeydik. Ama öyle köklü bir değişim yaptık ki Türkiye'nin en temel sorunlarına çözüm üreten bir parti olduk. Biz hangi sorun varsa Türkiye coğrafyasında o sorunlara akılcı çözümler üreten tek partiyiz.
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