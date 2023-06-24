Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Rusya'daki darbe kriziyle ilgili açıklama Rusya'da yaşanan krizle ilgili açıklamada bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Rusya'da yaşanılanların Türkiye için bir ders olması gerektiğini vurgulayarak "Rusya'nın Wagner'i, Türkiye'nin SADAT'ıdır" dedi.

ensonhaber.com Uzun bir süredir Rus paralı asker grubu Wagner'in Kremlin ile yaşadığı gerilim Moskova'ya sıçradı. Wagner lideri Yevgeni Prigojin Ukrayna'dan askerlerini çekti ve Rusya'ya sürdü. Rostov'da konuşlanan Wagner paralı asker grubu başkanı Yevgeniy Pirigojin'in 'Moskova'ya gireceğiz' açıklamasıyla ilerlemeye baladı. Başkentte ise önlemler artırılıyor. Şehrin önemli noktalarına zırhlı araçları konuşlandırılırken, Rusya Devlet Başkanı Putin 'sıkıyönetim' kararı aldı.. Rusya'da kriz sürerken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yorum geldi.. Rusya'da yaşanılanların Türkiye için bir ders olması gerektiğini savunan Kılıçdaroğlu, Rusya'nın Wagner'inin Türkiye'nin SADAT'ı olduğunu söyledi. "Rusya'da olanlar umarım ders olur" Sosyal medya hesabından açıklama yapan Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı: SADAT konusunda Saray hükümetini defalarca uyardım. Yetmedi kapılarına dayandım. Türkiye Cumhuriyeti Devletini yıkmak; dilini, bayrağını, anayasasını değiştirmek istediklerini söyledim.



Şimdi Rusya’da olanlar, umarım ders olur. Çünkü Rusya’nın Wagner’i, Türkiye’nin SADAT’ıdır. Buradan bir kez daha ilan ediyorum, halk düşmanı hiçbir paramiliter yapıya izin vermeyeceğiz. İlginizi Çekebilir Vladimir Putin'den sıkıyönetim kararı Haberin Detayları Wagner namluyu Moskova'ya çevirdi: Başkentte önlemler artırıldı Haberin Detayları Rusya karıştı! Wagner askerleri Rostov şehrinde kritik noktaları ele geçirdi Haberin Detayları