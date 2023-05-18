Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Sinan Oğan'a Göç Bakanlığı teklifi iddiası İkinci tur çalışmalarına başlayan Kemal Kılıçdaroğlu'nun, seçimlerde yüzde 5 oy alarak kilit isim haline gelen Sinan Oğan'a kurulması düşünülen Göç Bakanlığı'nı teklif ettiği öne sürüldü.

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Türkiye 14 Mayıs'ta sandık başına gitti ve demokrasiye sahip çıktı.

Resmi olmayan sonuçlara göre milletvekilliği dağılımı şekillenirken, Cumhurbaşkanlığı yarışı ikinci tura kaldı.

İlk turda adaylardan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 49,50, Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 44,89 oy aldı.

Sinan Oğan ise yüzde 5,17'lik oy oranına sahip oldu.

Adaylardan birinin yüzde 50'yi bulamaması nedeniyle Cumhurbaşkanlığı seçimleri için ikinci tur yolu açıldı.

Kılıçdaroğlu, göçmen meselesi üzerinden Oğan'a göz kırpmaya başladı

28 Mayıs'ta yapılacak ikinci tur için sayılı günler kala adayların çalışmaları başladı.

Bu kapsamda Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu dün bir video yayınladı.

Kılıçdaroğlu, ilk iş olarak seçimin kaderini değiştiren Sinan Oğan'a mülteciler üzerinden mesaj verdi.

Zafer Partisi'nin mülteci politikasını öne çıkararak konuşan Kılıçdaroğlu'nun videoda arkasındaki Atatürk portresi de bir diğer dikkat çeken ayrıntı oldu.

Uzun zamandır paylaşımlarında yer vermediği Atatürk portresini de arkasına alan Kılıçdaroğlu'nun ikinci tur planı böylelikle netleşmeye başladı.

Kılıçdaroğlu, Oğan'la Göç Bakanlığı teklifini götürdü

Gazete Pencere'nin aktardığına göre Kılıçdaroğlu ve Oğan arasında bir bakanlık pazarlığı sürdüğü bildirildi.

Oğan’ın özellikle İçişleri Bakanlığı’nı talep ettiği, bunun yanı sıra Kılıçdaroğlu’nun kazanması durumunda yeni kurulacak Göç Bakanlığı’nın da Oğan’a teklif olarak götürüldüğü öğrenildi.

Bugün ya da Oğan’ın kararı açıklayacağı takvim olarak duyurulan 19 Mayıs Cuma günü iki lider arasında bir görüşme yapılması bekleniyor.

"Kılıçdaroğlu kazanırsa iç savaş çıkar"

Öte yandan Ümit Özdağ'ın Kılıçdaroğlu'na bakış açısı Kılıçdaroğlu-Oğan yakınlaşması sonrası ise akıllara ATA İttifakı ve Zafer Partisi Lideri Ümit Özdağ'ın sözlerini getirdi.

Kılıçdaroğlu ile ilgili kesin görüşünü daha önce çok net ifade eden Özdağ, Millet İttifakı-HDP ortaklığının nereye gideceğini tane tane anlatmıştı.

#BanaSenLazımsınReis serisinde yeniden gündem olan o görüntülerde; HDP'li isimlerin seçim planları yer alırken, Özdağ'ın "Kılıçdaroğlu kazanırsa iç savaş çıkar." sözleri dikkatleri bir kez daha çekti.