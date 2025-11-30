Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı: Genel Başkanımız Halk TV'de canlı yayına hazır

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

CHP'de sular durulmuyor.

CHP'de şaibeli kurultaylar ve yolsuzluk davaları sürerken, yeni ve eski genel başkan arasında ise sert rüzgarlar esiyor.

Sabah gazetesine röportaj veren CHP'nin Eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'nin arınması gerektiğini söyledi.

Kılıçdaroğlu'nun bu sözleri, Özgür Özel olmak üzere CHP camiasında tepkiyle karşılandı.

'HODRİ MEYDAN' DEDİ

"Yolsuzluğa bulaşan kim varsa hesap vermek zorundadır" diyen Kılıçdaroğlu, "Bu devlet, yolsuzluğa bulaşan kim varsa makamına ve konumuna bakmadan, sağ kolu olsa kesip atmak, sol gözü olsa oyup çıkarmak zorundadır.

Hodri meydan! Sahte hesaplarla organize linç girişimleriyle geri adım atmam. Ben doğruları söyledim; eğer bir itirazları varsa gerçek kimlikleriyle ortaya çıkıp söylesinler. Kuru gürültüye gerek yok." ifadelerini kullandı.

"GERİ ADIM ATMAK YOK"

Geri adım atmadan eleştirilerini sürdüreceğinin de altını çizen Kemal Kılıçdaroğlu, yapılan eleştirilere de avukatı aracılığıyla yanıt verdi.

AVUKATIYLA MESAJ YOLLADI

Avukat Celal Çelik, sosyal medyada yaptığı paylaşımda "Hodri Meydan!" diyerek, Kılıçdaroğlu'nun Halk TV'de programa çıkmak istediğini ve bu talebinin reddedildiğini ifade etti.

Avukat Çelik, açıklamasında İsmail Saymaz'a seslendi ve şöyle devam etti;

"YURT DIŞINDAKİ PATRONUNUZU İKAN EDERSENİZ"

"İsmail Bey, eğer yurt dışında yaşayan patronunuzu ikna eder biraz da cesaret gösterebilirseniz; Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, sizinle Halk TV’de bire bir canlı yayın yapmaya hazır.

Bakalım medya ne kadar tarafsız? Hadi bitirelim şu işi! Hodri Meydan! Alın size fırsat…"