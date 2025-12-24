Yozgat'ta kuraklık endişesi: Cemil Çiçek Barajı'nda su seviyesi kritik düzeye düştü

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Yozgat'ta kuraklık alarmı...

Kentte, uzun süredir beklenen yağışlar gerçekleşmedi.

Bunun üzerine Cemil Çiçek Barajı'nda su seviyesinin düşmesi, kuraklığı gözler önüne serdi.

"MAALESEF KORKTUĞUMUZ GÜNLER BAŞLADI"

Yozgat Belediye Başkan Yardımcısı Serdar Açıkgöz, uzun süredir beklenen yağışların gerçekleşmemesi nedeniyle Cemil Çiçek Barajı'ndan şu an itibarıyla hiç su alınamadığını söyledi.

Açıkgöz yaptığı açıklamada, "Maalesef korktuğumuz günler başladı. Sonbahar aylarında yeterli yağış alacağımızı ve bu sorunun gündemimize gelmeyeceğini planlamıştık. Ancak istediğimiz yağışlar gerçekleşmeyince Cemil Çiçek Barajı'ndaki su seviyemiz su alma yapılarının altına düştü. Dolayısıyla barajdan aldığımız su miktarı yüzde 0 seviyesinde." dedi.

"ŞU ANDA SANİYEDE 277 LİTRE SUYU ŞEHRİMİZE VEREBİLİYORUZ"

Şehrin su ihtiyacının şu an yalnızca yüzde 25'inin karşılanabildiğini ifade eden Açıkgöz, bu suyun Arapseyfi bölgesindeki kuyulardan temin edildiğini belirterek, "Şu anda saniyede 277 litre suyu şehrimize verebiliyoruz. Normal şartlarda bu rakam saniyede 600 litreye kadar çıkıyor. Yozgat'ı 10 bölgeye ayırdık. Kuzey ve güney bölgelerine dönüşümlü olarak 24'er saat su veriyoruz. İki hastanemizi ise kesintilerden muaf tutuyoruz." diye konuştu.

"VATANDAŞLARIMIZI MAĞDUR ETMEMEK İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPIYORUZ"

Kuraklığın etkisini azaltmak için çalışmaların sürdüğünü vurgulayan Açıkgöz, sonbahar aylarında 4 yeni kuyu açıldığını, daha önce kullanılmayan 6 kuyunun da yeniden devreye alındığını ifade etti.

Yeni kuyu planlamalarının da devam ettiğini aktaran Açıkgöz, "Vatandaşlarımızı mağdur etmemek için elimizden geleni yapıyoruz. Baraj seviyemiz yüzde 55'e kadar çıkmıştı ve bugüne kadar bizi getirdi. İnşallah bu yıl da kuvvetli yağışlar olur ve bu sorunu Yozgat'ın gündeminden çıkarırız." ifadelerini kullandı.

Öte yandan baraj havzasındaki çatlamış topraklar ve kuraklık drone'la havadan görüntülendi.