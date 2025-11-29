Kemal Kılıçdaroğlu: Organize linç girişimleriyle geri adım atmam

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

CHP'de sular durulmuyor.

Partiye yönelik yolsuzluk ve rüşvet soruşturmalarının yanında şaibeli kurultay iddiaları da devam ederken partinin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yeni bir açıklama geldi.

Daha önce sosyal medya hesabından bir video mesaj yayınlayan Kılıçdaroğlu, "Parti yolsuzluklarla ve rüşvet çarkının müteahhitleri ile anılamaz" demişti.

"NE SÖYLEMEMİ BEKLİYORLAR?"

Kılıçdaroğlu'nun yayınladığı video kısa sürede gündem olurken belli bir grup tarafından linç kampanyası başlatılmıştı.

Kılıçdaroğlu ise yayınladığı ve siyasetin gündemine oturan videosuna gelen tepkiler üzerine yeni bir değerlendirme yaparak, "İddianame ortada, ne söylememi bekliyorlar?" de

'HODRİ MEYDAN' DEDİ

Açıklamalara ilişkin tartışmalar devam ederken Kemal Kılıçdaroğlu, Sabah Gazetesi'ne dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"Yolsuzluğa bulaşan kim varsa hesap vermek zorundadır" diyen Kılıçdaroğlu, " Bu devlet, yolsuzluğa bulaşan kim varsa makamına ve konumuna bakmadan, sağ kolu olsa kesip atmak, sol gözü olsa oyup çıkarmak zorundadır.

Hodri meydan! Sahte hesaplarla organize linç girişimleriyle geri adım atmam. Ben doğruları söyledim; eğer bir itirazları varsa gerçek kimlikleriyle ortaya çıkıp söylesinler. Kuru gürültüye gerek yok" ifadelerini kullandı.

"HESAP VERMEK HER BİR CHP'LİNİN NAMUS BORCUDUR"

CHP'nin şeffaf bir politika izlemesi gerektiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

Videoda da belirttiğim gibi, siyasetçi halka hesap verir, halka hesap sormaz. Hesap vermek her bir CHP'linin namus borcudur. CHP, hakkında iftira atan kişiler hakkında derhal hem suç duyurusunda bulunmalı hem de iftira davası açmalı.



Geçmişte bazı çalışma arkadaşlarım hakkında da yolsuzluk iddiaları olmuştu. Parti içinden iddiaları araştırmak için arkadaşlarımı görevlendirmiştim. O zaman da aynı şeyi söyledim. Aklanıp siyasete dönmeliler.

"SÖYLEDİKLERİMİN KIYMETİ ANLAŞILACAKTIR"

Geçtiğimiz Cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki adaylığına vurgu yapan eski Genel Başkan, "Yetimin, garip ve gurebanın hakkını savunmak hepimizin olduğu gibi, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 25.5 milyon oy almış biri olarak en çok benim görevim.

Söylediklerimin kıymeti anlaşılacaktır" şeklinde konuştu.