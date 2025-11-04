Kemal Memişoğlu, tüm organlarını bağışladığını duyurdu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye'nin takdirini toplayan hareket...

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Organ Bağışı Haftası kapsamında Ankara Bilkent Şehir Hastanesi İdari Bina'da düzenlenen toplantıya katıldı.

Toplantıda açıklamalarda bulunan Bakan Memişoğlu, vatandaşların organ bağışlarını e-Nabız üzerinden yapabileceklerini hatırlattı.

ORGANLARINI BAĞIŞLADI

Memişoğlu, burada yaptığı açıklamada organlarını bağışladığını duyurdu.

Bakan Memişoğlu, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Eşim ve çocuklarımın da bunu bilmesini istiyorum. Onlara sadece bilgi verilecek, karar artık benim vasiyetimdir.



Allah herkese bunu yapmayı nasip etsin.

"ÖLDÜKTEN SONRA DA HAYAT KURTARABİLECEĞİNİZİ UNUTMAYIN"

Memişoğlu, organ bağışının sadece iyilik değil, bir insanın hayatını kurtarma fırsatı olduğunu vurgulayarak, "Öldükten sonra bir insanın hayatını kurtarabileceğinizi, bir parçanızın dünyada yaşamaya devam edeceğini unutmayın.

1997 yılında aldığım bağış kartı artık benim için bir vasiyet. Şimdi bu vasiyeti e-Devlet ve e-Nabız üzerinden dijital olarak da tamamladım." ifadelerini kullandı.

ORGAN BAĞIŞINDA DİJİTAL DÖNEME GEÇİLİYOR

Yeni sistemle birlikte Türkiye’de organ bağışı süreci artık tamamen dijital ortama taşınıyor. Daha önce fiziksel kartla yapılan bağış işlemleri, artık e-Nabız hesabı üzerinden birkaç adımda tamamlanabilecek.

Sağlık Bakanlığı tarafından, bu sistem sayesinde hem veri güvenliğinin artırılması hem de bağış süreçlerinin hızlanması hedefleniyor.