Kemal Özkiraz, Emrah Gülsunar'ın yüzüne söyledi: Sen onursuz bir adamsın

Siyasette gündem yoğun...

Bu süreçlerde ise televizyondaki siyaset programları yakından takip ediliyor.

CHP'NİN SON DURUMUNU DEĞERLENDİRDİLER

Özellikle CHP'de yaşanan iç çatışmalar uzman isimler tarafından tek tek masaya yatırılıyor.

Tivi6 kanalında yayınlanan Dosya Altı programında konuklar Kemal Özkiraz ve Emrah Gülsnar CHP'deki son durumu değerlendirdi.

SERT SÖZLERLE YÜKLENDİ

Yayında sıklıkla gerilim yaşanırken Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen anketçi Kemal Özkiraz, sözlerinden dolayı Emrah Gülsunar'a sert sözlerle yüklendi.

"SEN ONURSUZ BİR ADAMSIN"

Uzaktan bağlantı yapan Gülsunar'ın yüzüne karşı "Sen onursuz bir adamsın" ifadelerini kullanan Özkiraz, "Sen Süleyman Soylu yalayıp Atatürk’e hakaret ederken biz hapse girip suikaste uğruyorduk" dedi.

YAYINI TERK ETTİ

Daha sonra Özkiraz'ın sözlerine sinirlenen Gülsunar yayını terk etti.

"HADDİNİ BİLECEKSİN SEN KİMİN YÜZÜNE TÜKÜRÜYORSUN"

İşte canlı yayında yaşanan kavgada kullanılan sözler:

Kemal Özkiraz: Kemal Kılıçdaroğlu dese bunu haklısınız, Nevşin Mengü’nün uydurduğu yalan. Savcı aramış Kılıçdaroğlu’na demiş ki sen şikayetçi değilim dersen dosyayı kapatırım. Evlere şenlik bir yalan. Emrah bey bu yalanın üzerine Kemal Kılıçdaroğlu ihraç edilmelidir, sözün bittiği yer, Kılıçdaroğlu’nun yüzüne tükürülmeliymiş gibi ifadeler kullanıyor. Haddini bileceksin sen kimin yüzüne tükürüyorsun. Bu haber yalanlandı. Siz hala bu yüzüne tükürme ifadesinden özür dilemediniz.

Emrah Gülsunar: Dilemeyi de pek düşünmüyorum açıkçası. Çünkü sonuna kadar hak edilmiş bir söz.

Kemal Özkiraz: Dilemeyi düşünmezsiniz tabi sizde bunun onuru yok. Sizde böyle bir onur yok onur.

"AĞZINI TOPLA"

Emrah Gülsunar: Bence sözlerine dikkat et, ağzını topla saygı çerçevesinde konuş benimle.

Kemal Özkiraz: Ağzımı falan toplayamam, sen ağzını toplayacaktın. Sen Süleyman Soylu güzellemeleri yaparken ben hapse giriyordum, ben bir senede 52 defa gözaltına alındım. Sen kimsin ki bize muhalefet öğreteceksin. Senin zekan bu kadar kiminle tartışacağını bilmeden hazırlıksız geliyorsun. Sizler kimsiniz ki bize istikamet çizeceksiniz. Def olup git zaten senin buralarda olmaman lazım.

Emrah Gülsunar: Ben bu seviyede bir tartışma olacağını bilsem programa başta katılmazdım. Çünkü bu çok çirkin bir seviye. Artık ne söylenebilir bilmiyorum, utanç verici bir durum. Kendisi utanmıyor utanma duygusu yok kendinde galiba.

"DEF OLSUN GİTSİN BURADAN"

Kemal Özkiraz: Utanma duygusu olmayan adma açık yalana karşı özrü dilemeyeceğim diyen adamdır. Utanma duygusu olmayan adam budur. Utanma duygusu olan adam para Ekrem İmamoğlu’na geçince ona gitmez. Bunların birini inkar edebiliyor musun, birini.

Emrah Gülsunar: Bu seviyede ben devam edemem, kusura bakmayın. Bir daha beni böyle insanlarla muhatap edecekseniz beni programa falan çağırmayın. Bu seviye çok düşük bir seviye.

Kemal Özkiraz: Sen laf kalabalığı yapma, sen onursuz bir adamsın. Yalan ortaya çıkınca özür dilemeyi düşünmüyorum diyen onursuz bir adamsın. Def olsun gitsin bunu yeri zaten burası değil, gitsin AK Parti’nin kanallarına katılsın.