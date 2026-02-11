"Kent uzlaşısı" davasında Resul Emre Şahan dahil 3 isme tahliye kararı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Terör soruşturması kapsamında tutuklu bulunan eski Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, eski Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir ve Reform Vakfı Direktörü Mehmet Ali Çalışkan hakkında tahliye kararı verildi.

Resul Emre Şahan'ın tutukluluğu, İBB davası nedeniyle devam edecek.

İBB'YE YÖNELİK TERÖR SORUŞTURMASI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, PKK/KCK terör örgütünün başta İstanbul olmak üzere metropol illerde etkinliklerinin artırılması amacıyla fiilen 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşen yerel seçimlerde hayata geçirdiği "kent uzlaşısı" faaliyetiyle ilgili olarak terör örgütü elebaşlarından Cemil Bayık ve Mustafa Karasu'nun seçim öncesinde görüş ve talimatlarını terör örgütüne müzahir medya aracılığıyla ilettiği iddianamede yer almıştı.

Soruşturma kapsamında elde edilen bilgi ve belgelere göre İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, Reform Enstitüsü Başkanı Mehmet Ali Çalışkan, PKK/KCK terör örgütünün ideolojik alan yapılanmasında faaliyet gösterdiği tespit edilen firari şüpheli A.B, A.B’nin sahibi olduğu Spectrum House çalışanı ve 2018 yılında terör örgütünün kırsal alanına eleman aktarılması hususunda tespit bulunan H.A. ile Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir'in iştirak halinde "kent uzlaşısı" faaliyetinin içerisinde yer aldıkları belirlendi.

ŞAHAN'IN TUTUKLULUK HALİ DEVAM EDECEK

Bu kapsamda gözaltına alındıktan sonra tutuklanan eski Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, eski Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir ve Reform Vakfı Direktörü Mehmet Ali Çalışkan hakkında tahliye kararı verildi.

Resul Emre Şahan için henüz bir tahliye durumu söz konusu değil, kendisi İBB davası nedeniyle de tutuklu bulunması nedeniyle cezaevinde kalmaya devam edecek.