Kerkük'ün yeni valisi görevine başladı

Irak, Kerkük'te tarihi anlar...

Irak'ın Kerkük vilayetinde valilik görevine seçilen Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Muhammed Seman Ağa, görevine başladı.

Ağa için Kerkük İstinaf Mahkemesi'nde tören düzenlendi.

102 YIL SONRA BİR İLK

Ağa, Kerkük İstinaf Mahkemesi Başkanı Savcı Kasım Muhammed el-Azzavi'nin huzurunda ettiği yeminle resmen görevine başladı.

Kerkük'te 102 yıl aradan sonra ilk kez bir Türkmen, valilik koltuğuna oturdu.

SUDANİ İLE GÖRÜŞTÜ

Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani, Kerkük Valisi Muhammed Seman Ağa'yı kabul etti.

Irak Başbakanlık Basın Ofisi tarafından yapılan açıklamaya göre Başbakan Sudani, Ağa'yı İl Meclisi'nin güvenini kazanmasından dolayı tebrik etti ve kendisine görevinde başarılar diledi.

Görüşmede Kerkük'teki genel durum, özellikle hizmet sektörünün geliştirilmesine yönelik plan ve projeler ele alındı.

Kerkük'te en son 1924'te, bir Türkmen valiliğe seçilmişti.