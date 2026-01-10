Kıbrıs gazisi Alaattin Aydın'dan acı haber: Amasya'da son yolculuğuna uğurlandı

- Kıbrıs gazisi Alaattin Aydın, tedavi gördüğü İstanbul'daki hastanede 73 yaşında hayatını kaybetti.
- Cenazesi, memleketi Amasya'nın Taşova ilçesine getirilerek burada yapılan törenle toprağa verildi.
- Törene ailesi, yakınları, Taşova Kaymakamı Salih Kartal, askeri yetkililer, gaziler ve vatandaşlar katıldı.
Kıbrıs gazisi Alaattin Aydın'a son veda...
Kıbrıs gazisi Alaattin Aydın, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 73 yaşında hayatını kaybetti.
EVİNİN ÖNÜNDE HELLALLİK ALINDI
Aydın'ın cenazesi, İstanbul'dan ilçeye bağlı Dereköy köyündeki evinin önüne getirilerek helallik alındı.
AYDIN'IN CENAZESİ, TOPRAĞA VERİLDİ
Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Aydın'ın cenazesi, köy mezarlığında toprağa verildi.
Aydın'ın cenaze törenine, ailesi ve yakınlarının yanı sıra Taşova Kaymakamı Salih Kartal, askeri yetkililer, gaziler ve vatandaşlar katıldı.