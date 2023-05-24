Kandil ikinci tur seçimlerinde de Kemal Kılıçdaroğlu'na desteğini sürdürüyor Kılıçdaroğlu'nun HDP ile kucaklaşmasının ardından eli kanlı terör örgütünün sözde yöneticileri, desteğini sürdürüyor. Terör örgütü yayın organlarına konuşan teröristler, ikinci turu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı devirmek için bir fırsat olarak gördüğünü belirtti.

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Türkiye bir kez daha sandığa gidiyor.

28 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde bu kez Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu yarışacak.

Sahadaki çalışmalar son 3 gün kala devam ederken, ittifaklara destekler de şekillenmeye başladı.

14 Mayıs'ta yapılan seçimlerde CHP Lideri ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun desteğini esirgemeyen Kandil'den yeni açıklamalar gelmeye devam ediyor..

Sözde üst düzey yöneticiler, Cumhur İttifakı'nın seçimi kazanması durumunda büyük bir korku yaşayarak, Kılıçdaroğlu'na oy istiyor.

Kandil Kılıçdaroğlu'na desteğini sürdürüyor

Terör örgütü PKK’nın kadın yapılanması PAJK’ın Koordinasyon Üyesi Şimal Ülkem Güneş, örgüte yakın Sterk TV’ye verdiği röportajda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçimi kaybetmesi için herkese seçime katılın çağrısı yaptı.

"İkinci tur Erdoğan'ı göndermek için bir fırsat"

İkinci turun önemini vurgulayan terörist, bunun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı göndermek için bir fırsat olduğunu savundu:

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu önemli bir seçim. Tarih bir fırsat ve imkan daha veriyor. Erdoğan’ı göndermek için elimize bir fırsat geçti.



Bir seferberlik içinde olmamız lazım. Direniş ruhuyla sene işi varsa o işi bırakmalı, çünkü hiçbir iş sandığa gitmekten daha önemli değildir.

"Herkes Erdoğan'ın yenilgisi için oy kullanmalı"

PKK/KCK Yürütme Konseyi Üyesi ve PKK/KJK sorumlusu "Bese Erzincan" kod adlı Ayfer Kordu ise terör örgütünün yayın organı Medya Haber TV’ye verdiği röportajda ikinci turda Kemal Kılıçdaroğlu'na desteğini sürdürdü.

Terörist, "Herkes Erdoğan'ın yenilgisi için oy kullanmalıdır. Direneceğiz ve mutlaka kazanacağız" dedi.