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İHA

Esad rejiminin sona ermesinin ardından Türkiye'de yaşayan Suriyeli sığınmacılar yanlarına aldıkları eşyalarla birlikte ülkelerine dönüyor..

Kurban Bayramı'yla birlikte Suriye'ye gönüllü geri dönüşler hızlandı.

Suriyeli sığınmacılar, arife gününden bu yana Kilis'teki Öncüpınar Gümrük Kapısı'nda yoğunluk oluşturuyor.

Kilis Öncüpınar Gümrük Kapısı'nda hareketlilik sürerken, dönüş yapan sığınmacılar Türkiye'de geçirdikleri yıllar için Türk milletine ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Yaklaşık altı ay önce Esad rejiminin sona ermesiyle birlikte Suriyeli sığınmacılar yanlarına aldıkları eşyalarla birlikte çıkış işlemlerinin ardından ülkelerine dönüyor.

"BEN TÜRKİYE'YE ÇOCUKKEN GELDİM, ŞİMDİ 20 YAŞINDAYIM"

13 yıldır Türkiye'de yaşayan Yusuf Semmen, "Ben Türkiye'ye çocukken geldim, şimdi 20 yaşındayım. Türk arkadaşlarım oldu, birlikte çok güzel zamanlar geçirdik. Recep Tayyip Erdoğan'dan Allah razı olsun. 13 yıl boyunca hiçbir sorun yaşamadım, hayatım çok güzel geçti. Bayramın ikinci günü memleketime, Halep'e dönüyorum. Artık yeter, ailem Suriye'de, ben de dönüyorum" diye konuştu.

"TÜRK ARKADAŞLARIMLA KARDEŞ GİBİYDİK"

Türkiye'nin birçok şehrini gezdiğini ve en uzun süre Gaziantep'te kaldığını belirten Semmen, "Gaziantep'te 10 yıl oturdum. Hatay'ın Payas ilçesini ve İzmir'i gezdim. Türk arkadaşlarımla kardeş gibiydik. Türkiye'de kunduracılık yaptım, sevdiğim bir meslek ve iyi de yapıyorum" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE ÇOK GÜZEL"

Ankara'dan gelen 9 yaşındaki Telin Msho ise, "Türkiye'de doğdum. Türkiye çok güzel. Teşekkür ederim Erdoğan, teşekkür ederim Türkiye" dedi.