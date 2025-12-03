Kilis'te Suriyelilerin ülkelerine geri dönüşü sürüyor

- Kilis Öncüpınar Sınır Kapısı'nda işlemlerini tamamlayan Suriyeli sığınmacılar, ülkelerine gönüllü dönüşlerini sürdürüyor.
- Türkiye'de 11-12 yıldır yaşayan sığınmacılar, ülkenin misafirperverliği ve desteği için minnettarlıklarını dile getirdi.
- Türkiye'de çalışma imkânlarına da sahip olan sığınmacılar geri dönüş öncesi Türkiye'ye teşekkür etti.
Suriye'de 11 yıl süren iç savaş, aralık ayında Beşar Esad'ın devrilmesiyle son buldu.
Yıllardır Türkiye'de yaşayan Suriyeli sığınmacıların, savaşın sona ermesinin ardından ülkelerine gönüllü geri dönüşleri sürüyor.
SURİYELİLERİN ÜLKELERİNE DÖNÜŞ YOLCULUĞU
Kilis Öncüpınar Sınır Kapısı'nda Gönüllü Geri Dönüş Merkezi'nde işlemlerini tamamlayan Suriyeliler, yanlarına aldıkları eşyalarla ülkelerine geçişleri sürüyor.
"11 SENEDEN BERİ TÜRKİYE'DEYİM"
11 yıldır Türkiye'de yaşayan ve Manisa'dan dönüş için Kilis'e gelen Ata Şeyh, "11 seneden beri Türkiye'deyim. Çok şükür iyi geçti. Son zamanlarda aileme bakmak zorunda olduğum için zorlandım. Okumadım, çalıştım; özel fabrikalarda, inşaatlarda, dekorasyon işlerinde çalıştım. Türkiye'de yaşadığımız için, bizi misafir ettiği için teşekkür ederiz.'' dedi.
"TÜRK ARKADAŞLAR ÇOK GÜZEL, ÇOK MEMNUNUM"
12 yıldır Türkiye'de yaşayan Gaziantep'ten gelen Hashem Ninno, "12 yıldır buradayım. Türk arkadaşlar çok güzel, çok memnunum. Bakkal işinde çalıştım. Türkiye çok güzel, hiç sorun yaşamadım." diye konuştu.