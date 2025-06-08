Haber Merkezi
ATV ekranlarında yayınlanan “Kim Milyoner Olmak İster?” yarışmasına katılan Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi, bir soruda zor anlar yaşadı.
YARIŞMADA “FIKRA” SORUSU GÜNDEM OLDU
"Kanun maddelerinin kendi içlerinde satır başlarıyla ayrıldıkları ufak bölümlerden her birine ne ad verilir?" sorusunda zorlanınca telefon joker hakkını kullandı.
Sorunun cevabını hukuk hocasından alan yarışmacının bu anları kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.
Sorunun doğru cevabı ise 'C: Fıkra' olarak verildi.
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