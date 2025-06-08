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Kim Milyoner'de hukuk öğrencisinin bilemediği soru şaşırttı

Kim Milyoner'de hukuk öğrencisinin bilemediği soru şaşırttı “Kim Milyoner Olmak İster?” yarışmasına katılan Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi, bölümüyle ilgili bir soruda tıkanınca telefon jokeriyle hocasını aradı. Yarışmacının bu anları kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.