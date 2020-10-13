Kimya Mühendisleri Odası: Alkollü ürünlerde ÖTV düşürülmeli

TMMOB Kimya Mühendisleri Odası, 30 kişinin sahte içkiden hayatını kaybetmesi onlarca kişinin zehirlenmesi nedeniyle bir açıklama yayınlandı.

TMMOB Kimya Mühendisleri Odası sahte içki sebebiyle artan ölümlere ilişkin olarak açıklama yaptı.

“Sahte içki toplumsal bir sorundur” ifadelerine yer verilen açıklamada, “Alkollü içeceklerdeki ÖTV düşürülmeli, denetimler arttırılmalıdır.” denildi.

"ÜLKE EKONOMİSİNE ZARAR VERİYOR"

Açıklama şunlar kaydedildi:

"Ölüme ve nörolojik hasara yol açan içki zehirlenmeleri (etil alkol, metil alkol, izopropil alkol) son on yılda sık yaşanan bir toplumsal sorun haline gelmiştir. Alkollü içeceklerden alınan yüksek ÖTV nedeniyle standart dışı üretim yapılan işletmelerde kullanılan metil alkol sebebiyle onlarca kişi hayatını kaybetmiştir. Salgın döneminde kullanımına sıkça alıştığımız daha çok yüzey temizleyici olarak kullanılan, etil alkol içerikli olanların dışında 8 farklı kimyasal içerikli çeşidi olan dezenfektana aroma karıştırılarak alkollü içki üretilmeye çalışılmıştır. Olayın nedenleri elbette araştırılmalıdır ancak, alkollü içeceklerin üretimi, tüketimi ve fiyatlandırılması ile ilgili mevcut durum ciddi olarak gözden geçirilmelidir. Sahte içki üretimi ve kullanımı ile çevreye ve ülke ekonomisine ciddi olarak zarar verilmektedir. Alkollü içeceklerdeki ÖTV düşürülmeli, alkol satışı ve bulundurulması konusunda denetimler artırılmalıdır."





Türkiye'de sahte içki nedeniyle 4 günde 30 kişi hayatını kaybetti. Soruşturmalar kapsamında 4 kişi tutuklandı. Polisin farklı kentlerdeki operasyonları sürüyor.

