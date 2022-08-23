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    Kira krizine arabuluculuk formülü

    Kira krizine arabuluculuk formülü

    Ev sahipleri ve kiracılar arasında yaşanan anlaşmazlıkları çözmek için zorunlu arabuluculuk sistemi devreye sokulacak.
    • Haber Merkezi
    • 23.08.2022 - 08:52
    • Güncelleme : 23.08.2022 - 09:09
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    Son dönemde artan kira fiyatları vatandaşların tepkisini çekti.

    Bu duruma bir de ev sahipleri ve kiracılar arasında çıkan sorunlar eklendi.

    Barınma sıkıntısının yaşanmaması için kira zammına üst limit getirilmesinin ardından bir formül üzerinde daha çalışılıyor.

    Gözler ekim ayına çevrildi: Kirada arabuluculuk çözümü

    Ev sahibi-kiracı uyuşmazlıklarına çözüm arayışı kapsamında, sorunların zorunlu arabulucuya taşınması gündeme geldi.

    Adalet Bakanlığı bir süredir konuyla ilgili teknik düzeyde çalışmayı sürdürüyor.

    TBMM’nin açılacağı ekim ayında, ev sahibi-kiracı arasındaki sorunların dava öncesi zorunlu arabulucuya gönderilmesine ilişkin yasal düzenleme Adalet Bakanlığı tarafından Meclis’e sunulacak.

    Kira krizine arabuluculuk formülü #1

    Arabuluculukta ortalama anlaşma oranı yüzde 50'nin üzerinde

    Dünya'dan Hüseyin Gökçe'nin haberine göre, bakanlık istatistiklerine göre arabuluculukta ortalama anlaşma oranı yüzde 50’nin üzerinde.

    En yüksek oran yüzde 57 ile işçi-işveren anlaşmazlıklarında yaşanırken, ticari anlaşmazlıkların yüzde 52’si arabuluculuk ile çözülüyor.

    Kira krizine arabuluculuk formülü #2


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