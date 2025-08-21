Kırmızı bültenle aranan 3 suçlu Türkiye'ye getirildi

Yurt içinde suçluların yakalanmasına yönelik düzenlene operasyonlar, yurt dışında da kararlılıka sürdürülüyor.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bu kapsamda yurt dışında gerçekleştirilen son yakalama çalışmasına ilişkin bilgilendirmede bulundu.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kırmızı bültenle aranan ve aralarında Demirözler organize suç örgütü ele başının da bulunduğu 3 suçlunun Rusya'da Türkiye'ye getirildiğini duyurdu.

"KIRMIZI BÜLTENLE ARADIĞIMIZ 3 SUÇLUYU RUSYA'DAN ÜLKEMİZE GETİRDİK"

Ali Yerlikaya, yerli sosyal medya platformu Next Sosyal üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"ORTAK YÜRÜTÜLEN OPERASYONLAR İLE İADELERİ SAĞLANDI"

Kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan U.D., M.S., ve S.G., isimli şahıslar ortak çalışmalarımızda yakalandı ve ülkemize iadeleri sağlandı.



Yurt dışına kaçan ve haklarında arama kararı bulunan şahısların izini titizlikle sürdük. İlgili ülkelerin kolluk birimleriyle yürütülen ortak operasyonel işbirliğiyle; suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, kasten öldürme, kasten yaralama, 6136 sayılı kanuna muhalefet, tehdit, hakaret, mala zarar verme, trafik güvenliğini tehlikeye sokma, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti, uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, görevi yaptırmamak için direnme, 2313 sayılı kanuna muhalefet, suç üstlenme, suçu bildirmeme, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından toplam 53 adet suç kaydı bulunan ve Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan, Demirözler organize suç örgütü elebaşı olan U.D. isimli şahıs, kasten öldürme, kasten öldürmeye teşebbüs ve kasten yaralama suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan ve elebaşılığını E.Y’nin yaptığı organize suç örgütü ile iltisaklı olan M.S. isimli şahıs, çocuğu kasten öldürme suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan S.G. isimli şahıs Rusya'da yakalandı ve ülkemize iadeleri sağlandı.