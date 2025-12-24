Kırşehir'de DEAŞ operasyonunda 10 tutuklama

- Kırşehir'de DEAŞ'a yönelik operasyonda 10 şüpheli tutuklandı.
- Terörle Mücadele ekipleri, aralarında Ebubekir el-Bağdadi'nin akrabalarının da bulunduğu şüphelileri eş zamanlı baskınlarla yakaladı.
- Operasyonda dijital materyaller ve 20 bin dolar ele geçirildi.
Terörle mücadele sürüyor...
Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, aralarında terör örgütünün eski elebaşı Ebubekir el-Bağdadi'nin akrabalarının da yer aldığı şüphelilerin yakalanmasına yönelik kent merkezindeki bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
10 ŞÜPHELİ YAKALANDI
Operasyonda, Irak uyruklu L.A.A.A, A.S.K.A, M.F.Y.A, A.S.F.A, S.A.H.K, S.S.M.H, W.K.A.A, Y.İ.A.A, M.A.M. ve G.A.A.A. yakalandı.
Aramalarda, çok sayıda dijital materyal, örgütsel doküman ve 20 bin dolar ele geçirildi.
TUTUKLANDILAR
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 10 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.