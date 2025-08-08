Kırtasiye yardımı başvurusu: 2025-2026 Eğitim Öğretim Yardımı başvurusu ne zaman başlayacak?

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından ihtiyaç sahibi ailelerin çocukların derslerde kullandığı ara.-gereçlerin karşılanması için yapılan Eğitim Öğretim Yardımı (kırtasiye yardımı) her yıl gerçekleşiyor.

Eğitim öğretim yardımı yılda bir defa olmak üzere, başvuru şartı aranmaksızın YÖK ve MEB sistemlerinden öğrenim durumu ve seviyesi tespit edilen hak sahiplerine ödeniyor.

MEB takvimine göre 8 Eylül 2025 tarihinde okulların açılacak olmasıyla birlikte kırtasiye yardımı için başvuruların ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Peki, 2025-2026 Eğitim Öğretim Yardımı başvurusu ne zaman başlayacak?

KIRTASİYE YARDIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Kırtasiye yardımı başvurusunda bulunmak için şartları sağlayanların herhangi bir kuruma giderek bizzat başvuru yapmasına gerek bulunmuyor.

Kırtasiye yardımı 1 Eylül-31 Aralık tarihleri arasında ödenir. Başvurular e-Devlet aracılığıyla yapılmaktadır.