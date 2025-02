Türk Silahlı Kuvvetleri’nin düzenlediği ve planlı olarak gerçekleştirilen "Kış Tatbikatı-2025" Kars'ta, sıfırın altındaki sıcaklıklarda devam ediyor.



Bu zorlu tatbikatta, farklı ülkelerden katılan askerler yer aldı.

ZORLU KOŞULLARDA BÜYÜK TESTLER

Tatbikatın amacı, birleşik ve müşterek harekâtın etkin bir şekilde uygulanabilmesi için iş birliği ve koordinasyonu sağlamak, karla kaplı arazide ve sert soğuklarda atış ve muharebe kabiliyetlerini test etmek, tatbikat alanındaki tüm unsurları canlandırarak senkronize bir atış ve manevra gerçekleştirmek oldu.

Ayrıca, kış koşullarında yerleşim, barınma, iaşe ve bakım gibi faaliyetlerin eğitim seviyelerinin artırılması, askerlerin hayatta kalma yeteneklerinin güçlendirilmesi ve komuta-kontrol sistemlerinin zorlu kış şartlarında etkin şekilde çalıştırılması hedeflendi.

KOMANDO ANDI'NI OKUDULAR

Milli Savunma Bakanlığı'nın paylaştığı videoda, tatbikatta görevli 9’uncu Komando Tugayına bağlı askerler, Komando Andı'nı birlikte eşsiz görüntüler eşliğinde okudular.



KOMANDO ANDI

Korku nedir bilmeyiz, biz dağların erleri;



yuva yaptık göklere, baş döndüren yerlere;



engel tanımaz aşarız, yüce engin dağları;



el verir uzanırız mor siyah bulutlara.



Ben Türk komandosuyum, düşmanı çelik pençemle ezerim;



her yerde ben varım, havada, karada, denizde, çölde, çatakta ve batakta.



Her zaman ve her yerde, hazır; daima hazır;



kim: komando, kim: komando, kim: komando,



olamazsın: yahh, olamazsın: yahh!,



komando: Allah!; Allah komandoyu korusun