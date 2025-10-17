Kızlarının uyuşturucu testi pozitif çıkan Defne Samyeli'den açıklama: Sonuçlara güvenmiyoruz

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak soruşturması kapsamında ifadesine başvurulan ünlü isimlerin Adli Tıp Kurumu'nda alınan kan, idrar ve saç örneklerinin sonuçları açıklandı.

19 ünlüden 8'inin testi pozitif çıktı.

Defne Samyeli'nin kızları Derin ve Deren Talu da uyuşturucu testleri pozitif çıkan isimler arasındaydı.

DEFNE SAMYELİ: SONUÇLARA GÜVENMİYORUZ

Samyeli, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

Ben sadece uyuşturucu maddeler de değil, sigaranın bile yasaklanmasını savunan birisiyim. Devletin uyuşturucunun ticareti, dağıtımı ve yaygınlığı konusunda ne kadar etkili mücadele verdiği konusu zaten kocaman bir soru işareti.



Apar topar gözaltına alınan bu isimlerin ne şekilde belirlendiği, haklarında nasıl ihbar olduğu bile henüz kendilerine ve biz ailelere söylenmedi. Çünkü dosyada gizlilik kararı var. Bununla birlikte bu tartışmalı test sonuçlarını biz basından öğreniyoruz.



Bu operasyona da Adli Tıp Kurumu'nun sonuçlarına da güvenmiyoruz. Bir bağımsız uzman hastanede çocuklarım için bu testleri yeniden yaptıracağız.