Ünlülere uyuşturucu operasyonu: 8 isimde uyuşturucu tespit edildi

- İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan ünlülerden Dilan Polat, Derin Talu, Berrak Tüzünataç, Deren Talu, Birce Akalay, Kubilay Aka, Metin Akdülger ve Kaan Yıldırım'ın kanında veya saçında uyuşturucu maddesi bulundu.
- Polat ve Talu kardeşlerin saçında kokain, Aka, Akdülger ve Yıldırım'ın kanında ise esrar kullanımına bağlı maddeler tespit edildi.
- İrem Derici, Feyza Altun ve Ziynet Sali'nin kanında ise ilaç etken maddesi bulunurken, bazı ünlüler ise temiz çıktı.
Gündemi meşgul eden konu...
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca haklarında uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçundan soruşturma başlatılan ve kamuoyunca tanınan kişilere yönelik dün, jandarma ekiplerince operasyon düzenlendi.
ÜNLÜLERE UYUŞTURUCU OPERASYONU
Operasyonda; Dilan Polat, Engin Polat, İrem Derici, Kubilay Aka, Kaan Yıldırım, Hadise Açıkgöz, Berrak Tüzünataç, Duygu Özaslan Mutaf, Demet Evgar Babataş, Zeynep Meriç Aral Keskin, Özge Özpirinçci ve Mert Yazıcıoğlu, ifadeleri ve kan örneklerinin alınması için ekiplerce İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.
KAN ÖRNEKLERİ ALINDI
Ünlüler, kan örneklerinin alınması için jandarma ekipleri eşliğinde Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu'na getirildi.
Kurumda kan örnekleri alınan ünlüler, daha sonra jandarma ekipleri eşliğinde götürüldükleri Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi.
İşlemleri tamamlanan ünlüler, İl Jandarma Komutanlığı'ndan ayrılmıştı.
8 ÜNLÜDE UYUŞTURUCU TESPİT EDİLDİ
Soruşturmaya ilişkin akşam saatlerinde son dakika bilgisi geldi.
Emniyet kaynaklarından edinilen bilgiye göre Dilan Polat, Derin Talu, Berrak Tüzünataç, Deren Talu, Birce Akalay, Kubilay Aka, Metin Akdülger ve Kaan Yıldırım'ın kanında veya saçında uyuşturucu madde olduğu tespit edildi.
Polat, Talu kardeşler, Tüzünataç ve Akalay'ın saçında kokain maddesine rastlandı.
Aka, Akdülger, Yıldırım'ın kanlarında ise esrar kullanımına bağlı THC-COOH uyuşturucu maddesine rastlandı.
İLAÇ KULLANIMINA BAĞLI POZİTİF ÇIKAN ÜNLÜLER
Kanında ilaç etken maddesi tespit edilen ünlüler ise Engin Polat, İrem Derici, Feyza Altun ve Ziynet Sali Safter olarak açıklandı.
Derici, Altun ve Sali'nin ilaçlarının yeşil reçete ile alındığı ifade edildi.
UYUŞTURUCU MADDE RASTLANMAYAN ÜNLÜLER
Kanında herhangi bir madde tespit edilmeyen ve temiz çıkan ünlüler ise Duygu Özaslan Mutaf, Demet Evgar Babataş, Mert Yazıcıoğlu, Zeynep Meriç Aral, Ceren Moray Orcan, Hadise Açıkgöz ve Özge Özpirinçci Yamantürk olarak açıklandı.