Tufan Erhürman: KKTC-Türkiye ilişkisi kıyaslanamayacak kadar özel

- KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, ilk yurt dışı ziyaretini Türkiye'ye yaptı.
- Erdoğan ile görüşmesinde KKTC-Türkiye ilişkileri, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs sorunu konuşuldu.
- Erhürman, Türkiye'nin KKTC için önemine ve bölgedeki istikrar rolüne vurgu yaptı.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin yeni Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, göreve başlamasının ardından ilk yurt dışı ziyaretini Türkiye’ye gerçekleştirdi.
Ankara’ya gelen Erhürman, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde resmi törenle karşılandı.
BAŞ BAŞA GÖRÜŞME
İki lider, törenin ardından baş başa görüştü. Yaklaşık 1 saat 30 dakika süren görüşmede, Türkiye-KKTC ilişkileri, Doğu Akdeniz’deki gelişmeler ve Kıbrıs sorununun çözüm süreci ele alındı.
Görüşmenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman, ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
"TÜRKİYE İLE İLİŞKİMİZ KIYASLANAMAZ"
Tufan Erhürman, konuşmasında Türkiye’nin KKTC için taşıdığı öneme vurgu yaparak şu ifadeleri kullandı:
Dünyada herkesin bildiği gibi KKTC-Türkiye ilişkileri başka devletlerle ilişkilerimizle kıyaslanamayacak kadar özeldir. KKTC Cumhurbaşkanları her dönemde ilk ziyaretlerini Türkiye'ye yapmışlardır. Bu elbette KKTC'nin yeni Cumhurbaşkanı olarak benim dönemimde de böyle olacaktır.
Bugün bu ziyareti yapıyor olmaktan son derece mutluyum. Belirtmek isterim ki kardeşlik bağlarımızı ve ülkemi halkımı Türkiye kamuoyunda daha bilinir kılmak benim için en önemli çalışmalardan biri olacaktır.
ERHÜRMAN, TÜRKİYE'NİN BÖLGEDEKİ KİLİT ROLÜNE VURGU YAPTI
Erhürman, Kıbrıs’ın güneyinde artan silahlanma faaliyetlerine de dikkat çekerek, Türkiye’nin bölgedeki istikrar açısından kilit rol üstlendiğini belirtti:
Kıbrıs Türk halkı, adanın tamamında egemenlik hakkına sahiptir. On yıllardır çözülemeyen Kıbrıs sorunu yalnızca Türkleri ve Rumları değil, bölgede barış arayışında olan tüm tarafları olumsuz etkilemektedir.
Doğu Akdeniz’de çözümün yolu diyalog ve müzakeredir. Kıbrıs Türk halkını hiç kimse sonuç odaklı olmayan müzakereler için masaya oturtamaz. Hiç kimse defalarca yürünmüş ve yol alınamamış bir yolu "Belki bu defa çözüm olur" naifliğiyle yürümemizi beklemesin.