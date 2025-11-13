Tufan Erhürman: KKTC-Türkiye ilişkisi kıyaslanamayacak kadar özel

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin yeni Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, göreve başlamasının ardından ilk yurt dışı ziyaretini Türkiye’ye gerçekleştirdi.

Ankara’ya gelen Erhürman, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde resmi törenle karşılandı.

BAŞ BAŞA GÖRÜŞME

İki lider, törenin ardından baş başa görüştü. Yaklaşık 1 saat 30 dakika süren görüşmede, Türkiye-KKTC ilişkileri, Doğu Akdeniz’deki gelişmeler ve Kıbrıs sorununun çözüm süreci ele alındı.

Görüşmenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman, ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"TÜRKİYE İLE İLİŞKİMİZ KIYASLANAMAZ"

Tufan Erhürman, konuşmasında Türkiye’nin KKTC için taşıdığı öneme vurgu yaparak şu ifadeleri kullandı:

Dünyada herkesin bildiği gibi KKTC-Türkiye ilişkileri başka devletlerle ilişkilerimizle kıyaslanamayacak kadar özeldir. KKTC Cumhurbaşkanları her dönemde ilk ziyaretlerini Türkiye'ye yapmışlardır. Bu elbette KKTC'nin yeni Cumhurbaşkanı olarak benim dönemimde de böyle olacaktır.



Bugün bu ziyareti yapıyor olmaktan son derece mutluyum. Belirtmek isterim ki kardeşlik bağlarımızı ve ülkemi halkımı Türkiye kamuoyunda daha bilinir kılmak benim için en önemli çalışmalardan biri olacaktır.