KKTC, Türkiye vatandaşlarının konut alım hakkını iki katına çıkardı
AA

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Türkiye vatandaşlarını yakından ilgilendiren bir düzenleme yürürlüğe girdi.

KKTC Hükümeti’nin çıkardığı yasa gücünde kararnameyle, Türk vatandaşlarının konut edinme hakları önemli ölçüde artırıldı.

KONUT ALIM HAKKI 2 KATINA ÇIKARILDI

Resmi Gazete’de yayımlanarak 16 Mayıs’ta yürürlüğe giren karara göre, daha önce KKTC’den yalnızca 3 daire veya 1 müstakil ev/villa alabilen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları artık 6 daireye ve 3 müstakil ev/villaya kadar alım yapabilecek.

YABANCI ÜLKE VATANDAŞLARININ HAKLARI DA DÜZENLENDİ

Aynı düzenlemeyle diğer yabancı ülke vatandaşlarının da konut alım hakları genişletildi.

Daha önce KKTC'den 1 daire veya 1 müstakil ev/villa alabilen Türkiye dışındaki yabancı ülkelerin vatandaşlarının bu hakkı, 3 daire veya 2 müstakil ev/villaya çıkarıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
ensonhaber icon
Büşra Yıldız
Muhabir