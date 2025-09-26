KKTC'de başörtüsü yasağına tepki: Burası Müslüman bir devlettir

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde hareketli günler yaşanıyor.

Bazı öğrencilerin başörtüsüyle eğitim alma hakkı, Anayasa'dan döndü.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu'nun nisan ayında çıkardığı kararname ile Milli Eğitim Bakanlığı Disiplin Tüzüğü değiştirilmiş ve liselerde başörtülü eğitim serbest bırakılmıştı.

TÜZÜK İPTAL EDİLDİ

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası, karardan sonra süreci Anayasa Mahkemesi'ne taşımış ve başörtülü öğrencilerin derse girdiği liselerde greve gitmişti.

KKTC Anayasa Mahkemesi, 2'ye karşı 3 oyla Anayasa'ya aykırı olduğuna hükmedilen Milli Eğitim Bakanlığı Disiplin Tüzüğü'nün iptalini kararlaştırıldı.

KUTLAMALARA TEPKİ GÖSTERDİ

Tüzüğün iptal edilmesinin ardından kutlama yapanları gören bir vatandaş ise isyan etti ve Kıbrıs'ın Müslüman bir devlet olduğunu söyleyerek şöyle dedi:

"ÇOCUKLARIMIZ SİZİN ELİNİZDEN KURTULACAK"

"Onlara yasalsa bana da yasaldır. O kim ki bana laf söyleyecek? Burası Kıbrıs Türk Devleti’dir. Müslüman Türk Devleti’dir burası. Çocuklarımız sizin elinizden kurtulacak."

"İNANÇ ÖZGÜRLÜĞÜNÜN ÖNÜNÜ AÇACAĞIZ"

KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Anayasa Mahkemesi'nin Bakanlar Kurulu kararı ile liselerde başörtüsünü serbest bırakan tüzüğü iptal ederek ilgili değişikliğin ancak Cumhuriyet Meclisi'nde yapılabileceğini açıkladığını hatırlatarak, "Öncelikle mahkemenin gerekçeli kararının yazılmasını bekliyoruz. Kararı gördükten sonra harekete geçeceğiz." diye konuştu.

Arıklı, Anayasa Mahkemesi'nin kararını gördükten sonra gerekli düzenlemeleri yapacaklarının altını çizerek şunları söyledi:

"Meclis'te inanç özgürlüğünün önünü açacağız. Yasa değişikliğine giderek bu meselenin çözümünü sağlayacağız."