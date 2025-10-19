KKTC cumhurbaşkanlığı seçimlerini Tufan Erhürman kazandı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

KKTC'de seçim günü...

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC), cumhurbaşkanı seçiminin ilk turu için oy verme işlemi saat 08:00’de başladı ve 18:00’de sona erdi. 218 bin 313 seçmen, ülke genelinde kurulan 777 sandıkta oy verdi.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Bertan Özerdağ, katılım oranını yüzde 62,83 olarak açıkladı.

İLK SONUÇLAR GELDİ

Sandıkların %70'i açılırken, Cumhuriyetçi Türk Partisi adayı Tufan Erhürman yarışı %63.3 ile önde götürüyor.

Mevcut Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, %35.2 ile seçim yarışında ikinci sırada yer aldı.

KAZANAN BELLİ OLDU

KKTC Yüksek Seçim Kurulu, sonuçlara ilişkin duyuru yaptı.

Resmi olmayan sonuçlara göre, cumhurbaşkanlığı seçimini Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman’ın kazandı.

YENİ CUMHURBAŞKANI'NDAN İLK AÇIKLAMA GELDİ

KKTC Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanan Tufan Erhürman'dan seçim sonrası ilk açıklamasında şunları kaydetti: