Yalova'da DEAŞ operasyonu: Polise ateş açıldı, çatışma sürüyor

Terörle mücadele sürüyor...

Son günlerde emniyet güçlerinin terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonlarından biri de Yalova'da düzenlendi.

POLİSE ATEŞ AÇTILAR

Yalova Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin merkeze bağlı Elmalık köyünde gece saat 03.00 sıralarında bir eve düzenlediği operasyon sırasında şüpheliler polislere ateş açtı.

7 POLİS YARALANDI

Çıkan çatışmada 7 polis memuru yaralandı.

Yaralı polislerin hayati tehlikesinin bulunmadığı açıklanırken, bir polisin Bursa'ya sevk edileceği öğrenildi.

DESTEK EKİP GÖNDERİLDİ, OPERASYON DEVAM EDİYOR

Bursa'dan özel harekat polislerinin desteğe geldiğini bildirip çevrede güvenlik önlemlerinin alındığı bildirildi.

Görgü tanıkları, operasyonun sürdüğünü de aktarıp bölgeden zaman zaman silah seslerinin duyulduğunu söyledi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Yalova Valiliği'nden olaya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Yalova Emniyet Müdürlüğümüzün sorumluluk bölgesinde, DEAŞ terör örgütüne yönelik planlı olarak gerçekleştirilen operasyon sırasında meydana gelen olayda 7 polis memuru yaralanmıştır. Olay kapsamında, Bursa ilinden Özel Harekât destek ekipleri bölgeye sevk edilerek operasyonel destek sağlanmıştır. Yaralanan 7 polis memuru derhâl hastaneye sevk edilmiş olup, yapılan ilk tıbbi değerlendirmelere göre yaralı personelin hayati tehlikesi bulunmamaktadır. Olay yerinde güvenlik önlemleri ve müdahale çalışmaları, takviye kuvvetlerin katılımıyla kontrollü şekilde devam etmektedir.

ÇATIŞMANIN OLDUĞU BÖLGEDE EĞİTİME ARA VERİLDİ

Valilik bölgede bulunan 5 okulda bugün eğitime ara verildiğini duyurdu.

GİRİŞ ÇIKIŞLAR DURDURULDU

Doğalgaz ve elektriklerin kesildiği çatışma bölgesine sivil vatandaşların ve araçların girmesine izin verilmiyor.

DEAŞ OPERASYONLARI SÜRÜYOR

Milli İstihbarat Teşkilatı, (MİT) geçtiğimiz hafta örgüte etkili operasyon düzenledi.

26 Aralık 2025 tarihinde, MİT ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nün ortak operasyonu sonucu, yeni yılda saldırı yapma hazırlığında olan DEAŞ'lı terörist yakalandı.

Malatya'da yakalanarak gözaltına alınan İbrahim Burtakuçin emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre; MİT'in yaptığı istihbarat çalışmaları neticesinde İbrahim Burtakuçin'in Türkiye'de terör örgütü DEAŞ adına faaliyet yürüttüğü, fırsat bulması halinde çatışma bölgelerine intikal ederek DEAŞ'a katılma arayışları içerisinde olduğu ve yılbaşında saldırı hazırlığı yaptığı tespit edildi.

KAPSAMLI OPERASYON YÜRÜTÜLDÜ

25 Aralık 2025 tarihinde yapılan operasyon ise İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Terör Suçları Soruşturma Bürosu’nun talimatıyla yürütüldü.

Talimat üzerine, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen soruşturma kapsamında; DEAŞ'ın yaklaşan Noel ve yılbaşı etkinlikleri kapsamında, başta gayrimüslim kişilere yönelik Türkiye'yi hedef alan eylem çağrıları ve saldırı planlamaları yapılacağı yönünde bilgiler elde edildi.

Terör örgütü faaliyetleri kapsamında çatışma bölgeleri ile irtibatlı oldukları tespit edilen, ayrıca bir kısmı hakkında Türkiye ve uluslararası seviyede terör suçları kapsamında 137 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

124 ADRESE OPERASYON: 115 GÖZALTI

İstanbul genelinde 124 farklı adreste eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyon sonucunda çok sayıda tabanca, fişek ve örgütsel dokümana el konuldu.

115 şüpheli ise yakalanarak gözaltına alındı.