KKTC'nin hedefi, Türk Devletleri Teşkilatı'na asil üyelik

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), Türk Devletleri Teşkilatı'nda (TDT) üyesi tüm ülkelerle ilişkilerini pekiştirmeyi arzu ediyor.

KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Türk Devletleri Teşkilatı'nda gözlemci üyelikten çıkıp, asil üyeliğe geçmeyi hedeflediklerini söyledi.

Kıbrıs Türklerinin 1950'lerden 1970'lere kadar varoluş mücadelesi verdiğini, bu mücadele anavatan Türkiye'nin hep yanlarında olduğunu belirten Üstel, Kıbrıs Barış Harekatı sonrasında Kıbrıs Türklerinin kendi devletini kurduğunu ve bu devletin kurumlarının dünyaya adapte olması için büyük gayret içerisinde olduklarını vurguladı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN ÇAĞRISI MUTLU ETTİ

Ünal Üstel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, üst üste üç Birleşmiş Milletler (BM) toplantısında tüm dünyaya "KKTC'yi tanıyın" çağrısı yaptığını hatırlatarak Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in de KKTC'nin tanınması gerektiğini açıkça ifade etmesinin, kendilerini memnun ettiğini dile getirdi.

HEDEF, TDT İÇİNDE ASİL ÜYELİĞE GEÇMEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İlham Aliyev'in destekleriyle KKTC'nin TDT'ye gözlemci üye olduğunu anımsatan Üstel, "Hedefimiz, TDT içerisinde gözlemci üyelikten çıkarak asil üyeliğe geçmek ve halklarımız arasındaki ilişkileri daha üst düzeye götürmek." diye konuştu.

"TARİHTEN GELEN SIKI BAĞLARIMIZI DAHA GÜÇLÜ SİNERJİYE DÖNÜŞTÜREBİLİRİZ"

KKTC Başbakanı, TDT ülkeleri ile ticari ve turizm ilişkilerinin geliştirilmesi gerektiğini vurgulayarak "İnsanlarımızın artık sözde değil, özde kaynaşmasını istiyoruz. Yalnız Azerbaycan'la değil, TDT üyesi diğer ülkelerle de ilişkilerimizi pekiştirmeyi arzu ediyoruz. Tarihten gelen sıkı bağlarımızı daha güçlü sinerjiye dönüştürebiliriz." ifadelerini kullandı.

"DÜNYADAN ADALET, BARIŞ VE HUZUR İSTİYORUZ"

İsrail'in Gazze'ye ve İran'a saldırıları ile Rusya-Ukrayna savaşına değinen Üstel, "Bunlar hoş olaylar değil. Dünyadan adalet, barış ve huzur istiyoruz. Milletlerin savaşlarla değil, görüşmelerle, bir araya gelmekle sorunlarını çözmesini arzu ediyoruz." dedi.

Üstel, Türk devletlerine KKTC konusunda ciddi baskılar geldiğini, kardeş devletlerin bu baskılara boyun eğmeyeceğinden emin olduklarını dile getirdi.

TÜRK DÜNYASININ TARİHİ SORUMLULUĞU

Türk dünyasına KKTC'ye sahip çıkma çağrısında bulunan KKTC Başbakanı Üstel, şunları kaydetti: