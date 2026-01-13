Tuncer Bakırhan: Uyarılarımız, parmak sallamak değil, barış için el uzatmaktır

DEM Parti ile MHP arasında YPG gerilimi...

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu.

Bakırhan, "Siyasette olması gerekenlere değil, olanlara bakalım. Yani Halep'teki vahşete bakalım. Buradan bakıldığında 10 Mart Mutabakatına uymayanın SDG değil, Kürtler değil, rejim olduğu açık ve net bir şekilde ortadadır. 1 Nisan anlaşmasıyla SDG, Halep mahallelerindeki ağır silahlarını, silahlı militanlarını çekmedi mi? Buna rağmen eğer oraya saldırılıyorsa 10 Mart Mutabakatına uymayan Şam yönetimi, onu destekleyen ve ona yol açanlardır" ifadelerini kullandı.

"PARMAK SALLAYANLARI GÖRMEK İSTİYORSA TELEVİZYONLARA BAKSIN"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, partisine yönelik eleştirilerini yanıtlayan Bakırhan, "Sayın Bahçeli haklı bir şey söyledi. Öcalan'ın rolünü vurguladı. Biz de soruyoruz; mesela 40 günü aşkın bir süredir Öcalan ile bir görüşme yok. 1 yıldır rolünü oynayacağı koşulların oluşması için çağrı yapıyoruz ama ortada henüz bir şey yok. Öcalan'ın özgür yaşam ve iletişim koşullarının sağlanması gerekmiyor mu?

DEM Parti'nin elbette sürecin sağlığı ve selameti, kalıcı bir barış için önerileri olur ve olacaktır. Sayın Bahçeli eğer parmak sallayanları görmek istiyorsa akşam televizyon kanallarını açıp izlesin. Parmak sallayan bazı iktidar yöneticileri ve medyadaki yüzleri bizzat kendisi görecektir. Bizim uyarılarımız parmak sallamak değil, barış için el uzatmaktır" diye konuştu.

"ÜZÜCÜ VE SORUNLU BİR DİLDİR"

Partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşan Bahçeli, "DEM Parti yetkililerinin “Türkiye’yi uyarıyoruz” diyerek başlayan söz ve açıklamaları, SDG/YPG’yi aklama ve arkalama niyetleri hakikaten çok üzücü ve sorunlu bir dildir." demişti.