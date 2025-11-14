Kocaeli Derince Limanında uyuşturucu operasyonu: 5 şüpheli yakalandı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Emniyet güçlerinin uyuşturucuyla mücadelesi sürüyor.

Vatandaşların huzur ve güvenliği için aralıksız görev yapan emniyet ekipleri, bir başarılı operasyona daha imza attı.

Son operasyona dair detayları İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya kamuoyuyla paylaştı.

OPERASYONDA 5 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Kocaeli Derince Limanında dün yapılan operasyonda 1 ton 508 bin kilogram skunk uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

EGM Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ve Ankara İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde; Ankara Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Kocaeli, İstanbul ve Artvin İl Emniyet Müdürlükleri Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerinin desteğiyle düzenlenen operasyonlarda; 5 şüpheliyi yakalandı.