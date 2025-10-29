Kocaeli'de Atatürk makyajı yapılmış kişiye denk gelen genç: Oha Atatürk geçiyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Milli bayramlarda ortaya çıkan Atatürk benzeri insanlar, duygu sömürmeye devam ediyor.

Kocaeli'de, dün düzenlenen Cumhuriyet Bayramı yürüyüşü ise ilginç anlara sahne oldu.

Etkinliğe katıla bir şahısın, yaptığı makyaj ile Atatürk'e benzemeye çalışması dikkat çekti.

"OHA ATATÜRK GEÇİYOR"

O esnada etkinliği görüntüleyen bir genç, durum karşısında yaşadığı heyecan ile, "Oha Atatürk geçiyor" dedi.

MİLLİ DUYGULARIN İSTİSMARI

Atatürk makyajı yapılan bu kişi, yürüyüş sırasında çevresindekilerin ve diğer katılımcıların ilgi odağı haline gelirken, insanların milli duygularının nasıl istismar edildiğini de bir kez daha gözler önüne serdi.