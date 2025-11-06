Kocaeli'de Atatürk'ün ölüm yıldönümü için mevlit okutulacak

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 87 yıl önce bugün hayata gözlerini yumdu…

Cumhuriyet’in kurucusu için 81 ilde 10 Kasım günü anma programları düzenlenecek.

MÜFTÜLÜK ANMA ETKİNLİĞİ DÜZENLEYECEK

Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 87. yıl dönümü nedeniyle Kocaeli'de dikkat çeken bir karar alındı.

Kocaeli Valiliği tarafından alınan karar doğrultusunda, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 87. yıl dönümü nedeniyle il genelinde anma programı düzenleyeceğini açıkladı.

Kocaeli İl Müftüsü Mehmet Sönmezoğlu’nun imzasını taşıyan resmi yazı ile ilçe müftülüklerine talimat gönderildi.

MEVLİT OKUTULACAK

Buna göre, 10 Kasım 2025 Pazartesi günü saat 12.30’da Kocaeli genelindeki bütün camilerde Mevlid-i Şerif okutulacak.

TÜM CAMİLERDE AYNI ANDA BAŞLAYACAK

Kentteki bütün camilerde gerçekleştirilecek Mevlid programlarında, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, vatan uğruna can veren şehitler ve ebediyete uğurlanan gaziler için Kur’an-ı Kerim tilaveti yapılacak ve dualar okunacak.

DİĞER İLLERDE DE OKUNMUŞTU

Geçtiğimiz yıl Ankara Hacı Bayram Veli Camii başta olmak üzere İstanbul’daki birçok camide Atatürk için mevlit okutulmuştu.

TEPKİ GÖSTERDİ

Mil-Diyanet Sen Genel Başkanı Celaleddin Gül Kocaeli Valiliği tarafından 10 Kasım Pazartesi günü saat 12.30’da tüm camilerde Mevlid-i Şerif okutulması kararına tepki gösterdi.

Celaleddin Gül, bu uygulamanın şaşkınlık ve üzüntüyle karşılandığını ifade etti.

"BU KARAR DİN HİZMETLERİNE MÜDAHALE ANLAMINA GELMEKTEDİR"

Gül paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Kocaeli Valiliği tarafından 10 Kasım Pazartesi günü saat 12.30’da tüm camilerde Mevlid-i Şerif okutulması yönünde alınan karar, tarafımızca şaşkınlık ve üzüntüyle karşılanmıştır. Bugüne kadar hiçbir resmî veya dinî takvimde, hiçbir ilde benzeri görülmeyen bu uygulama; ne Diyanet İşleri Başkanlığı’nın programları arasında yer almakta ne de dinî teamüllerimizle örtüşmektedir. Camilerimiz, milletimizin ortak ibadet mekânları olup, dinî ve millî hassasiyetler üzerinden keyfî ve günübirlik uygulamalara sahne edilemez. Din görevlilerimiz, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın emir ve talimatları doğrultusunda hizmet yürütmektedir. Bu tür kararların mülki idare tarafından alınması, din hizmetlerinin alanına 'müdahale' anlamına gelmektedir.

"CAMİLERİMİZİN SİYASİ MESAJ ALANINA DÖNÜŞTÜRLMESİNE KARŞI ÇIKIYORUZ"

Mil-Diyanet Sen olarak bu uygulamayı doğru bulmuyor, camilerimizin 'siyasî ya da sembolik mesaj alanına' dönüştürülmesine kesinlikle karşı çıkıyoruz. Herhangi bir resmî gerekçe veya Diyanet İşleri Başkanlığı onayı olmaksızın din görevlilerinden mevlid okutulması talebi, mevzuata da teamüllere de aykırıdır. Eğer gerçekten bir samimiyet gösterilmek isteniyorsa, dinî ritüellerin siyasî semboller üzerinden değil, 'inanç ve ihlas üzerinden' yürütülmesi gerekir. Dinî değerler, günü kurtarma aracı değil, toplumsal birleştirici unsurlar olmalıdır.

"EĞER SAMİMİYSENİZ ANITKABİR'DE MEVLİT OKUTALIM"

Eğer siz Mevlit okutma konusunda samimiyseniz, o zaman Anıtkabir'de her 10 Kasım'da ve Anıtkabir'e her gittiğinizde orada Mevlit okutalım; hatta Anıtkabir'in uygun bir yerine bir cami yapalım. O camide sürekli Atatürk için mevlit ve Kur'an-ı Kerim okutulsun. Kocaeli Valiliği’ni bu kararından derhal dönmeye; Diyanet İşleri Başkanlığı’nı ise din görevlilerinin yetki ve görev alanlarına sahip çıkmaya davet ediyoruz."