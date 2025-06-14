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Kocaeli’de bıçaklı kavgayı ayırmaya çalışan polis yaralandı

Kocaeli’de bıçaklı kavgayı ayırmaya çalışan polis yaralandı Gebze ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada 11 ve 20 yaşındaki iki kardeş bıçaklanırken, olayı ayırmaya çalışan polis memuru da hafif şekilde yaralandı.