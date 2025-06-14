Kocaeli’de bıçaklı kavgayı ayırmaya çalışan polis yaralandı

İHA
Kocaeli’nin Gebze ilçesinde iki grup arasında daha önce yaşanan husumetin nedeniyle tartışma çıktı.
Kısa sürede büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.
İKİ KARDEŞ BIÇAKLANDI, POLİS MEMURU YARALANDI
Kavgada 11 yaşındaki E.M. ile 20 yaşındaki kardeşi E.H.M. çeşitli yerlerinden bıçaklanarak yaralandı.
Olay yerine sevk edilen polis ekipleri kavgayı ayırmaya çalışırken, arbede sırasında bir polis memuru yere düşerek hafif şekilde yaralandı.
ŞÜPHELİLER GÖZALTINA ALINDI
Polis ekipleri, olaya karıştığı belirlenen B.B. ve H.Y.B. isimli kardeşleri gözaltına aldı.
Yaralı kardeşler ile polis memuru hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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