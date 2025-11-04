Kocaeli'de çöken binadan sağ kurtarılan Dilara'ya aile üyelerinin vefat haberi verildi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Kocaeli'nin Gebze ilçesi Mevlana Mahallesi’nde 29 Ekim’de 7 katlı bina çöktü; kiracı olarak yaşayan Emine ve Levent Bilir ile 12 yaşındaki Muhammet Emir ve 14 yaşındaki Hayrunnisa Nur hayatını kaybetti.

Ailenin büyük kızı Dilara Bilir ise enkazdan sağ çıkarıldı.

ACI HABER VERİLDİ

Bugün yoğun bakımdan çıkarılıp normal servise alınan Dilara Bilir'e, psikologlar eşliğinde ailesinin 4 ferdini de kaybettiği bilgisinin verildiği bildirildi.

ÇEVREDEKİ BİNALAR BOŞALTILDI

Çökme sonrası bölgedeki riskli binalar da mercek altına alındı.

Üç gün sonra Gaziler Mahallesi’ndeki bir binada kolonlarda çatlak tespit edilince 21 bina, 28 iş yeri ve 79 bağımsız bölüm tedbir amaçlı boşaltıldı.

Vatandaşlar, polis ve ekipler eşliğinde acil eşyalarını alarak bölgeden ayrılıyor.

Dört gündür iş yerinin kapalı olduğunu söyleyen Diyar Hamitoğulları, “Maddi zararımız var, belirsizlik yaşıyoruz. İkinci bir talimata kadar dükkanlar kapalı.” dedi.

ZEMİN METRELERCE DERİNLİKTE ANALİZ EDİLİYOR

AFAD, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve üniversitelerden uzmanlardan oluşan ekipler, bölgeyi detaylı şekilde inceliyor.

Sismik yansıma tekniğiyle yer altı tabakaları ve zayıf zemin yapıları belirlenirken, elektriksel direnç tomografisiyle zemindeki boşluklar ve tabaka farklılıkları santimetre hassasiyetle görüntüleniyor.

BİNALARA SENSÖRLÜ İNCELEME

Sadece zemin değil, çevredeki binalar da anlık takip altında. Georadar ve jeodezik ölçüm cihazlarıyla yapısal hareketler, sapmalar ve deformasyonlar kayıt altına alınıyor. Milimetrik veriler raporlanarak riskli durumlar belirleniyor.

427 PERSONEL SAHADA

Toplam 27 kurumdan 427 personel, 120 araçla bölgede görev yapıyor. DSİ ve MTA haritaları incelenirken, zeminde su kuyusu olup olmadığını belirlemek amacıyla sondaj çalışması da gerçekleştiriliyor.