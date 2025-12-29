Fatih Altaylı tahliye edildi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Fatih Altaylı ile ilgili yeni gelişme...

Her yayında iktidarı hedef alan sözler söyleyen Fatih Altaylı, son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için bazı sözler söyledi.

Altaylı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik “tehdit ve hakaret” iddiasıyla gözaltına alındı.

Altaylı, söz konusu videosunda Cumhurbaşkanı'na hakaret içerikli bir söylem kullanmadığını söyledi ve gözaltına alındığında da 2 sayfalık ifade verdi.

Adliyedeki işlemleri tamamlanan Altaylı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.