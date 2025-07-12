Kocaeli'de plastik varil fabrikasında çıkan yangın panik yarattı

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bulunan plastik varil üretim tesisinde çıktı.

Üretim alanında bulunan plastik malzemelerin tutuşmasıyla başlayan yangın kısa sürede büyüdü.

DUMAN GÖKYÜZÜNÜ KAPLADI

Yoğun siyah dumanın gökyüzünü kaplamasıyla çevredeki vatandaşlar panik yaşadı.

Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, AFAD, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Yaklaşık bir saat süren müdahalenin ardından yangın kontrol altına alındı.

Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, fabrikada ve bitişikteki iş yerinde maddi hasar oluştu.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.