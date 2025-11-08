Kocaeli'de yangın soruşturması: 7 kişi açığa alındı

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde yaşanan faciaya ilişkin yeni gelişme...

Dilovası ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'nde sabah saat 09.00'da 2 katlı parfüm dolum tesisinde yangın çıkmıştı.

Alevler iş yerinin yanında bulunan binanın çatısına da sıçrarken, vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edilmişti.

6 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kısa sürede olay yerine gelen ekiplerin söndürdüğü yangında Şengül Yılmaz (59), Tuğba Taşdemir (17), Nisa Taşdemir (15), Cansu Esatoğlu (15), Esma Dikan (31) ve Hanım Gülek (52) hayatını kaybederken, 7 kişi de yaralanmıştı.

7 KİŞİ AÇIĞA ALINDI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde, 6 kişinin öldüğü kozmetik fabrikasında yaşanan yangın nedeniyle 7 kişinin açığa alındığını açıkladı.

Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Kocaeli ili Dilovası ilçesinde meydana gelen elim hadisede hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz. Milletimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.



Söz konusu olayla ilgili olarak Bakanlığımız tarafından iki Başmüfettiş ve bir Müfettiş görevlendirilmiş olup süreç tüm yönleriyle titizlikle takip edilmektedir.



Ayrıca olayla ilgili olarak SGK ile Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü personeli hakkında soruşturma başlatılmış olup soruşturmanın selameti açısından;



SGK Kocaeli İl Müdürü,

SGK Kocaeli İl Müdür Yardımcısı,

Gebze Sosyal Güvenlik Merkez Müdürü,

Çalışma ve İş Kurumu Kocaeli İl Müdürü,

İŞKUR Dilovası Hizmet Merkezi Müdürü,

İŞKUR CİMER’den Sorumlu Şube Müdürü ve bir personel açığa alınmıştır.



Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına, sürecin her aşaması dikkatle takip edilmekte ve gerekli tüm adımlar atılmaktadır.