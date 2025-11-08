Abone ol: Google News

Kocaeli'de 6 kişinin öldüğü iş yerinin sahibi kaçmak üzereyken yakalandı

Dilovası ilçesinde parfüm dolum tesisinde 6 kişinin öldüğü, 7 kişinin yaralandığı yangına ilişkin iş yeri sahibi K.O., aracında valizlerle kaçmak üzereyken yakalandı. K.O'nun kayıplara karışan oğlu İ.O ise her yerde aranıyor.

Yayınlama Tarihi: 08.11.2025 17:31
  • Dilovası'nda bir parfüm dolum tesisinde çıkan yangında 6 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.
  • İş yeri sahibi K.O. kaçmaya çalışırken yakalandı, oğlu İ.O. aranıyor.
  • Yangının nedeni henüz bilinmiyor.

Türkiye, güne kahreden bir haberle uyandı.

Kocaeli'nin Dilovası ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'nde saat 09.00'da, 2 katlı parfüm dolum tesisinde yangın çıktı.

Henüz bilinmeyen sebeple çıkan yangın kısa sürede büyüdü.

Alevler, iş yerinin yanında bulunan binanın çatısına da sıçradı.

6 KİŞ HAYATINI KAYBETTİ 

Vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yangını söndürdü. Çıkan yangında 6 kişi hayatını kaybederken, 7 kişi yaralandı.

2'Sİ 18 YAŞINDAN KÜÇÜK 

Yangında hayatını kaybeden kişilerin isimlerinin yanı sıra yaşlarına da ulaşıldı.

Yangında Şengül Yılmaz (55), Tuğba Taşdemir (18), Nisa Taşdemir (17), Cansu Esatoğlu (16), Esma Dikan ve Hanım Gülek (65) yaşında olduğu belirlendi.

İŞ YERİ SAHİBİ YAKALANDI 

Savcılığın talimatıyla harekete geçen polis ekipleri, ortadan kaybolan iş yeri sahibi K. O'yu Yalova'da yakaladı.

Aracından valizleri çıkan K.O'nun kaçma hazırlığında olduğu belirlendi.

OĞLU ARANIYOR 

K.O'nun telefonlarını kapatıp kayıplara karışan oğlu İ.O ise her yerde aranıyor.

