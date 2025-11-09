Kocaeli'deki yangında hayatını kaybedenler son yolculuklarına uğurlandı

- Kocaeli Dilovası'ndaki parfüm dolum tesisinde çıkan yangında 6 kişi hayatını kaybetti.
- Yanarak vefat eden 3 kız çocuğunun cenazeleri Kayapınar Mezarlığı'na defnedildi.
- Cenazeye katılan aileler derin üzüntü yaşarken, olayın denetimsizlik nedeniyle meydana geldiği eleştirildi.
Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde yaşanan facianın yankıları devam ediyor.
Mimar Sinan Mahallesi'nde sabah saatlerinde parfüm dolum tesisinde başlayan yangında 6 kişi hayatını kaybetti.
Hayatını kaybedenlerin cenazeleri Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi çalışmalarının ardından gece saatlerinde yakınları tarafından defnedilmek üzere teslim alındı.
2'Sİ 18 YAŞINDAN KÜÇÜK 6 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ
Yangın 09.00 sıralarında Kocaeli Dilovası'nda bulunan 2 katlı parfüm dolum tesisinde meydana gelmişti.
Yangında 7 kişi yaralanırken hayatını kaybeden Esma Dikan(65), Hanım Gülek (65), Şengül Yılmaz (55), Nisa Taşdemir (17), Tuğba Taşdemir (18) ve Cansu Esatoğlu'nun (16) cenazeleri otopsi yapılmak üzere İstanbul Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırılmıştı.
CENAZE TÖRENİ DÜZENLENDİ
Yanarak yaşamını yitiren kadınların kimlik tespitlerinin tamamlanmasının ardından cenazeler bugün öğle namazına müteakip defnedildi.
Tuğba Taşdemir, Nisanur Taşdemir ve Cansu Esatoğlu birlikte son yolculuklarına uğurlandı.
GÖZYAŞLARINA BOĞULDULAR
Üç kız çocuğunun cenazesi, Selahattin Eyyübi Camii’nin küçük olması nedeniyle Kayapınar Mahallesi Mezarlığı yanında kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.
Cenazeye katılan aileler gözyaşlarına boğuldu.
Ailelerin sinir krizi geçirdiği anlarda, yakınları güçlükle sakinleştirmeye çalıştı.
FACİANIN SORUMLULARINA TEPKİ GÖSTERDİLER
Cenazede olayın denetimsizlik nedeniyle yaşandığı vurgulanarak tepkiler yükseldi.
