Koçak Çayı'ndaki atıklar Ege Denizi ve Bafa Gölü’nü tehdit ediyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Aydın'da çöp sorunu...

EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, Aydın'ın Söke ilçesinde Köşk ve Efeler ilçelerini birbirinden ayıran kanyonun ortasından geçen Koçak Çayı'na bırakılan atıklara dikkat çekti.

Bölgenin doğal peyzajı, jeolojik oluşumları, bitki çeşitliliği ve ortasından akan Koçak Çayı'yla doğal ekosistem olduğunu dile getiren Sürücü, yıllardır bu alana kullanılmış eşya, plastik, inşaat malzemesi, ilaç kutusu gibi atıkların bıkıldığını ifade etti.

"17 YILDIR ÇÖZÜLEMEYEN SORUN"

Bu atıkların Söke'ye bağlı Sarıkemer'de Büyük Menderes Nehri üzerindeki tarihi Taşköprü'nün arkasında biriktiğine dikkat çeken Sürücü, "Özellikle kırsaldaki çöplerin bertarafında ne yazıktır ki çok acı ama maalesef hep akarsular kullanılmıştır. Sıvı atıklarla kirletilen Büyük Menderes Nehri, aynı zamanda çöpleri bulundukları yerden uzaklaştırıp onları taşıyan bir araç gibi görülmüştür.

Büyük Menderes'e katı atıkları, çöpleri taşıyan dereler ve çaylar bulunmakta. Bunlardan birisi de Koçak Çayı. Böylesine önemli bir doğa harikasında 17 yıldır çözülemeyen bir sorun devam ediyor" ifadelerini kullandı.

"ÇÖPLER DÖKÜLMEYE DEVAM EDİLİYOR"

Her türlü çöpün Koçak Çayı'na döküldüğünü dile getiren Sürücü, şunları kaydetti:

Dökülen çöpler bitki örtüsünün üzerinden aşağıda su kıyısına kadar iniyor. Yağmurlarla birlikte çayın yükselen suları çöpleri Büyük Menderes Nehri'ne taşıyor.



Çöplerin döküldüğü alan ile Büyük Menderes Nehri'nde birikim yaptığı Taşköprü'nün arası 110 kilometre mesafede.



Koçak Çayı çöp taşıyan su kaynaklarından bir tanesidir. Bazen Köşk Belediyesi bir tabela koysa da çöpler dökülmeye devam ediliyor.

"BU SORUN MUTLAKA ÇÖZÜLMELİ"