DEAŞ terör örgütüne operasyon: 110 gözaltı

- İstanbul merkezli 3 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyonda 110 şüpheli gözaltına alındı.
- Yalova'da 3 polisin şehit edilmesiyle bağlantılı şüpheliler de yakalandı.
- Operasyonların terörle mücadele kapsamında kararlılıkla devam ettiği bildirildi.
Terörle mücadele kararlılıkla sürdürülüyor.
Bu çerçevede dün sabah saatlerinde Yalova'da DEAŞ'a yönelik gerçekleştirilen operasyon sırasında 3 polis şehit düştü.
110 DEAŞ ŞÜPHELİSİ GÖZALTINA ALINDI
DEAŞ'a yönelik devam eden çalışmalar kapsamında İstanbul merkezli 3 ilde bir operasyon daha düzenlendi.
Operasyonda 110 şüpheli gözaltına alındı.
Yakalanan şüphelilerin arasında Yalova'da 3 polisimizi şehit eden teröristlerle bağlantılı olanlar da bulunuyor.
ANKARA'DA DEAŞ'A OPERASYON
Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, DEAŞ soruşturmalarında ele geçen dijital materyal çözümlemeleri sonucu, terör örgütünün içerisinde yer aldıkları ve çatışma bölgeleriyle irtibatta bulundukları tespit edilen 11'i yabancı uyruklu 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Şüphelilerin Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevklerine yönelik işlemlere, Ankara Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince devam ediliyor.
"PROVOKATİF PAYLAŞIM YAPAN 16 ŞAHIS YAKALANMIŞTIR"
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları söyledi:
Yalova'da dün DEAŞ terör örgütüne yapılan operasyon ile ilgili sosyal medya hesaplarından provokatif paylaşım yapan 16 şahıs yakalanmıştır. Sosyal medyada kaynağı belirsiz, manipülatif, olumsuz ve gerçek dışı paylaşımlar dezenformasyon üretmeye yöneliktir.
Bu tür provokatif içerikli yayın yapanlar hakkında, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız ve Güvenlik Daire Başkanlığımız çalışmalarını sürdürmektedir. Vatandaşlarımızın yalnızca resmi kaynaklardan yapılan bilgilendirmeleri esas almalarını rica ediyoruz.