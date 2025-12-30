DEAŞ terör örgütüne operasyon: 110 gözaltı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Terörle mücadele kararlılıkla sürdürülüyor.

Bu çerçevede dün sabah saatlerinde Yalova'da DEAŞ'a yönelik gerçekleştirilen operasyon sırasında 3 polis şehit düştü.

110 DEAŞ ŞÜPHELİSİ GÖZALTINA ALINDI

DEAŞ'a yönelik devam eden çalışmalar kapsamında İstanbul merkezli 3 ilde bir operasyon daha düzenlendi.

Operasyonda 110 şüpheli gözaltına alındı.

Yakalanan şüphelilerin arasında Yalova'da 3 polisimizi şehit eden teröristlerle bağlantılı olanlar da bulunuyor.

ANKARA'DA DEAŞ'A OPERASYON

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, DEAŞ soruşturmalarında ele geçen dijital materyal çözümlemeleri sonucu, terör örgütünün içerisinde yer aldıkları ve çatışma bölgeleriyle irtibatta bulundukları tespit edilen 11'i yabancı uyruklu 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Şüphelilerin Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevklerine yönelik işlemlere, Ankara Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince devam ediliyor.

"PROVOKATİF PAYLAŞIM YAPAN 16 ŞAHIS YAKALANMIŞTIR"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları söyledi: