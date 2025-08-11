Komisyona katılmayan İyi Parti'nin 3 sandalyesi diğer partilere dağıtıldı

Terörsüz Türkiye sürecinde gözler, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'na çevrildi.

Komisyon ikinci toplantısını gerçekleştirirken, İyi Parti'nin katılmama kararı ile boş kalan 3 sandalyenin akıbeti belli oldu.

Buna göre bu 3 sandalye CHP, AK Parti ve DEM Parti'ye verilecek.

İYİ PARTİ BİR KEZ DAHA KATILMAYI REDDETTİ

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İyi Parti'ye komisyona katılmaları yönünde bir kez daha mektup göbderdi.

Ancak İyi Parti Grubu, Terörsüz Türkiye sürecinde komisyonda olmayacaklarını bildirdi.

Bunun üzerine de İyi Parti'nin yerine komisyona 3 isim daha daill olacak.

ÜYE SAYISI 51'E TAMAMLANACAK

İYİ Parti'den boşalan 3 üyelik için de siyasi partilerden isim istenmesi ile 48 olan üye sayısı 51'e tamamlanış olacak.

CHP'NİN BELİRLEDİĞİ KOMİSYON ÜYESİ BELLİ OLDU

CHP'nin yeni komisyon üyesini CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, Halk TV'de Gözde Şeker'in sunduğu Yeni Bir Sabah programında açıkladı.

Terörsüz Türkiye sürecinde kurulan komisyonda İYİ Parti'nin katılmaması nedeniyle doğan boşlukta CHP'nin belirlediği komisyon üyesi CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan'ın olduğu duyuruldu.

GENEL BAŞKANLAR KOMİSYON ÜYESİ OLDU

Komisyon için TBMM'de grubu bulunan siyasi partilerin haricinde, 5 siyasi parti de üye bildiriminde bulunmuştu.

Buna göre, TİP'ten İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, EMEP'ten İstanbul Milletvekili İskender Bayhan, Yeniden Refah Partisinden de İstanbul Milletvekili Doğan Bekin komisyon üyeliği için Meclis Başkanlığına bildirilmişti.

Öte yandan DSP Genel Başkanı Önder Aksakal ve HÜDA PAR Genel Başkan Zekeriya Yapıcıoğlu'nun da komisyon üyesi olarak partilerini temsil edeceği kaydedilmişti.

İYİ Parti saat 17.00 itibarıyla kendisine ayrılan 3 üyelik için, Demokrat Parti de kendisine ayrılan 1 üyelik için bildirimde bulunmamıştı.