Konak Belediye Başkanı Mutlu, makam aracı iddialarına yanıt verdi: Mütevazıyım

İzmir'de çöp sorunu artarak devam ediyor.

Üstelik maaşlarını alamadıklarını söyleyen işçilerin eylemleri de sık sık gündeme geliyor.

İzmir'in marka şehirlerinden olan Konak ve Karşıyaka'da yaşayan vatandaşlar çöp sorunu nedeniyle isyan edecek duruma gelmişken, belediye başkanlarının rahatlığı ise dikkati çekiyor.

Daha önce çöpleri toplamayacağını söyleyen Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, sözünde durmuş gibi duruyor...

Konak'ta çöpler toplanmazken, Başkan Mutlu'nun yeni kiraladığı makam aracı ise gündemden düşmüyor.

BELEDİYE BAŞKANI LÜKS MAKAM ARACI KİRALADI

Konak Belediyesi’nde işçiler maaş almakta zorlanırken Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, aylık 276 bin TL’ye (yıllık 3.3M)’a son model Volvo XC60 makam aracı kiraladı.

Söz konusu gelişme kısa sürede gündem oldu.

Vatandaşlar, ilçede yaşanan sorunlar sonrası Mutlu'nun lüks makam aracı kiralamasına tepki gösterdi.

ELEŞTİRİLERE YANIT VERDİ

Lüks makam aracı sonrası eleştirilen Başkan Mutlu, Ege'de Son Söz isimli gazeteye verdiği röportajda kendisini "mütevazı" biri olarak tanımladı.

Mutlu, eleştirileri kabul etmediğini söyledi ve şöyle dedi:

"KONAK'A GELMİŞ EN MÜTEVAZI BAŞKANIM"

Skoda kiralamıştık. Skoda boykot edilince aşağı yukarı aynı segmentte bu araba vardı. Bunu kiraladık. Bundan da başka bir şey yok. Benim korumam yok. Eşimle yürüyerek gezerim. Yakın koruma ya da özel kalemlerle gezmem.



Zaten Konak sakinleri, esnaf da tanır, onlarla selamlaşırız. Gücümü oradan almıyorum. Beni eşimle pazarda da görebilirsiniz. Oğlum sadece iki kez belediyeye geldi.



Öyle ki kapıdaki güvenlikler oğlumu tanımadığı için kime geldiğini sormuşlar. Konak’a gelmiş en mütevazı belediye başkanı olduğumu düşünüyorum.