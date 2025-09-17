Konak Belediyesinde maaş krizi: Başkan Mutlu'nun kiraladığı makam aracı gündem oldu

Çöp sorunlarıyla gündemden düşmeyen CHP'li belediyelerden İzmir'de vatandaşlar artık isyan etti.

İzmir'in marka ilçelerinden Karşıyaka ve Konak'ta yaşayanlar, biriken çöplere tepki gösterirken, Konak'ta işçiler, maaş alamadıkları gerekçesiyle işbaşı yapmama kararı almıştı.

Konak Belediyesi'nde yaşanan işçilerin maaş alamama krizi ve buna bağlı olarak yaşanan çöp krizi sonrası dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

BELEDİYE BAŞKANI, LÜKS MAKAM ARACI KİRALADI

Konak Belediyesi’nde işçiler maaş almakta zorlanırken, Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, aylık 276 bin TL’ye (yıllık 3.3M)’a son model Volvo XC60 makam aracı kiraladı.

Söz konusu gelişme kısa sürede gündem oldu.

Vatandaşlar ilçede yaşanan sorunlar sonrası Mutlu'nun lüks makam aracı kiralamasına tepki gösterdi.

NE OLMUŞTU

İzmir Konak'ta ise çöp dağları, sokaklardan taşmaya başlamış durumda...

Her ay düzenli olarak çöp dağlarıyla gündem olan Konak'ta işçiler, geçtiğimiz günlerde maaş alamadıkları gerekçesiyle işbaşı yapmama kararı almıştı.

ÇÖPLER SOKAKLARA TAŞTI

Konak’ta, belediye iştiraki Mer-Bel A.Ş.’de çalışan işçilerin maaş ve sosyal hak alacakları nedeniyle başlattığı eylemler, kentte çöp toplama hizmetlerinin aksamasına yol açmıştı.

Alsancak dahil birçok cadde ve sokaktaki çöpler toplanmamıştı.

VATANDAŞLARDAN TEPKİ

İlçenin birçok noktasında biriken çöp yığınları ve vatandaşların tepkileri dikkat çekmişti.