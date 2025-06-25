Konya’da açık kalan kamyonet kapağı genç kızın ölümüne neden oldu

Konya'nın Kadınhanı ilçesinde, 15 yaşındaki Nisanur Durgut ve bir arkadaşı motosikletle ilçe merkezi yönüne doğru seyir halindeydi.

Bu sırada aynı yönde ilerleyen açık bırakılmış kamyonet kasası kapağı, motosiklet üzerindeki genç kızlara çarptı.

Kazanın ardından sürücü, farkında olmadan yoluna devam etti.

O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Olay anı, çevredeki güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Görüntülerde, motosikletle ilerleyen iki kızın yan taraftan aniden açılan kamyonet kasası kapağına çarpması yer alıyor.

Çarpmanın etkisiyle genç kızlar yola savruldu.

GENÇ KIZ YAŞAMINI YİTİRDİ

Kazayı gören çevre sakinleri, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.

Ağır yaralanan Nisanur Durgut, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Arkadaşının durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.