Konya'da genç kızın camideki uygunsuz hareketleri tepki çekti

Konya'da bir camide yapılan uygunsuz davranışlar dikkati çekti.

Konya’nın merkezinde bulunan Aziziye Camii’nde kaydedilen görüntüler, camide bir genç kızın uygunsuz davranışlar sergilediğini ortaya koydu.

UYGUNSUZ DAVRANIŞLAR SERGİLEDİ, PAYLAŞTI

Görüntülerde, bir genç kızın cami içerisine uygunsuz şekilde girdiği, rahatsız edici hareketler sergilediği görüldü.

Söz konusu kişi, o anları cep telefonuyla kaydederek sosyal medya hesabından paylaştı.

Paylaşımda kullanılan ifadeler de tepkilerin artmasına neden oldu.

TEPKİ GELDİ

Kısa sürede yayılan görüntülere çok sayıda kullanıcı tepki gösterirken, olayla ilgili işlem yapılmasını talep etti.