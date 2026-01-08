Aleyna Tilki'nin uyuşturucu test sonucu belli oldu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında süreç işliyor...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan uyuşturucu operasyonları sürerken, geçtiğimiz günlerde soruşturma kapsamında oyuncu Doğukan Güngör, menajer Haluk Şentürk, şarkıcı Alya Şahinler ve sosyal medya ünlüsü Ceyda Ersoy'un da bulunduğu 27 kişinin gözaltına alındığı bildirilmişti.

UYUŞTURUCU VE FUHUŞTAN 19 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Pazartesi günü başlatılan soruşturma kapsamında Adli Tıp Kurumu'nda uyuşturucu testi için saç ve kan örneği veren ünlü isimler, yeniden emniyete götürüldü.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 25 şüpheli ise Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

"Uyuşturucu bulundurmak, kullanımı kolaylaştırmak ve fuhşa aracılık" suçlamalarıyla ifade veren 19 şüpheli hakkında tutuklama talep edildi.

Aralarında Bebek Hotel’in sahibi Muzaffer Yıldırım, Bebek Otel Genel Müdürü Arif Altınbulak, fenomen Burak Altındağ ve Ciciş kardeşlerden Ceyda Ersoy’un da bulunduğu 19 kişi tutuklandı.

4 KİŞİ SERBEST BIRAKILDI

3 kişi ise ev hapsi talebiyle sevk edilirken, oyuncu Doğukan Güngör, Ceren Yıldırım, şarkıcı Alya Şahinler ve Saniye Deniz ise savcılıktan serbest bırakıldı.

ALEYNA TİLKİ'NİN TEST SONUCU AÇIKLANDI

Uyuşturucu operasyonu kapsamında, geçtiğimiz dakikalarda bir son dakika gelişmesi daha yaşandı...

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan isimlerden Aleyna Tilki'nin, uyuşturucu testinin sonucu açıklandı.

Ünlü şarkıcının uyuşturucu testinin pozitif çıktığı öğrenildi.