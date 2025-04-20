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İHA

Konya’nın Kulu ilçesinde kavşakta dönüş yapmak isteyen bir sürücünün şerit değiştirdiği sırada sebep olduğu trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı.

Kavşaktan dönmek için ani şekilde şerit değiştirmesi sonucu yoldan gelen başka bir otomobille çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle iki araç da savruldu.

KAZADA YARALANAN OLMADI

Otomobilde bulunan kişiler kazayı yara almadan atlattı.

Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kamerasına yansıyan görüntülerde, kontrolsüz dönüş anı, çarpışma ve araçların savrulma anı net şekilde kaydedildi.